تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

برلين على خطّ السلام.. ضمانات شبيهة بالمادة الخامسة وشرط دونباس

Lebanon 24
15-12-2025 | 12:11
A-
A+
Doc-P-1455583-639014228888582737.png
Doc-P-1455583-639014228888582737.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبلغ مسؤول أميركي الصحافيين، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا ستنال ضمانات أمنية مماثلة لتلك الواردة في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، ضمن اتفاق سلام جرت مناقشته في برلين. وقال مسؤولون تحدّثوا في اتصال جماعي عقب محادثات امتدت يومين بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، إن هذه الضمانات "لن تكون مطروحة إلى الأبد".

وخلال الإحاطة نفسها، أشار أحد المسؤولين إلى أن روسيا منفتحة على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد منع روسيا من التقدم أكثر باتجاه الغرب. وفي السياق، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن ترامب "راض عن مسار" محادثات أوكرانيا الجارية في برلين، لافتاً إلى "تقدم كبير" في ملف الضمانات الأمنية، مع اعتقاد أميركي بأن روسيا ستقبل بهذه الضمانات في الصيغة النهائية للصفقة، وأن تركيز ترامب منصب على منع توسع روسيا في غرب أوكرانيا.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن المحادثات مع الجانب الأميركي في برلين لم تكن سهلة، لكنه اعتبرها مثمرة، مضيفاً "المحادثات مع الطرف الأميركي كانت معقدة وليست سهلة ولكن حققنا تقدماً". وفي وقت لاحق اليوم الاثنين، أعلن رئيس الوفد الأوكراني المشارك في المفاوضات مع واشنطن أن المحادثات حققت تقدماً جيداً، إذ كتب رستم أوميروف أمين المجلس الوطني الأوكراني للأمن والدفاع أن المفاوضات خلال اليومين الماضيين كانت بناءة ومثمرة، مع "تحقيق تقدم حقيقي".

وفي تصريح نُقل عن وكالة "رويترز"، قال أوميروف إن الفريق الأميركي بقيادة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعمل بشكل بنّاء لمساعدة أوكرانيا على إيجاد طريق لاتفاق سلام دائم. لكن مسؤولاً مطلعاً على المباحثات أشار إلى أن المفاوضين الأميركيين ما زالوا يتمسكون بتخلي كييف عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق البلاد، اللتين تُعرفان معاً باسم دونباس، كشرط لمحادثات السلام مع روسيا، موضحاً أن أوكرانيا لم توافق على هذا الطلب، وفق ما نقلت "فرانس برس". وأضاف المسؤول أنه يستغرب "تبني الأميركيين موقف الروس" في هذه المسألة.

وجاءت هذه المعطيات بعدما اجتمع الوفد الأوكراني مجدداً في برلين مع المفاوضين الأميركيين، يتقدمهم المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عقب محادثات استمرت خمس ساعات أمس الأحد. وكانت كييف تأمل في إقناع واشنطن بضرورة وقف إطلاق النار من دون تقديم تنازلات إقليمية مسبقة لموسكو.

ولم يقدّم ويتكوف أمس تفاصيل كثيرة، لكنه قال عبر منصة "إكس" إنه "تم إحراز تقدم كبير" خلال مناقشات معمقة تناولت خطة سلام من 20 نقطة وبرامج اقتصادية وغيرها. في المقابل، وصف مسؤول مطلع جولة الأحد بأنها "صعبة"، خصوصاً أن ملفي الضمانات الأمنية والتنازل عن الأراضي يُعدان من أكثر القضايا حساسية، علماً أن الضمانات المطلوبة مستوحاة من المادة الخامسة في ميثاق حلف شمال الأطلسي التي تنص على الحماية المتبادلة بين الدول الأعضاء، لكن من دون انضمام أوكرانيا إلى الحلف. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر بالعربية لشبية لبنان: السلام لكم
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إحباط هجوم محتمل.. شرطة برلين تعتقل مشتبهاً به وتضبط مواد متفجرة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا تطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ "توماهوك" لا تتطلب تدريبا مكثفا
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: منح أوكرانيا ضمانات أمنية مماثلة للمادة 5 من معاهدة الناتو
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأميركيين

الأوروبي

من جهته

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:03 | 2025-12-15
Lebanon24
12:35 | 2025-12-15
Lebanon24
12:31 | 2025-12-15
Lebanon24
12:23 | 2025-12-15
Lebanon24
12:00 | 2025-12-15
Lebanon24
11:53 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24