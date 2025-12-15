برلين على خطّ السلام.. ضمانات شبيهة بالمادة الخامسة وشرط دونباس

أبلغ مسؤول أميركي الصحافيين، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا ستنال ضمانات أمنية مماثلة لتلك الواردة في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، ضمن اتفاق سلام جرت مناقشته في برلين. وقال مسؤولون تحدّثوا في اتصال جماعي عقب محادثات امتدت يومين بين وأوكرانيا، إن هذه الضمانات "لن تكون مطروحة إلى الأبد".



وخلال الإحاطة نفسها، أشار أحد المسؤولين إلى أن منفتحة على انضمام أوكرانيا إلى ، مضيفاً أن الرئيس الأميركي يريد منع روسيا من التقدم أكثر باتجاه الغرب. وفي السياق، قال مسؤول رفيع في إن "راض عن مسار" محادثات أوكرانيا الجارية في برلين، لافتاً إلى "تقدم كبير" في ملف الضمانات الأمنية، مع اعتقاد أميركي بأن روسيا ستقبل بهذه الضمانات في الصيغة النهائية للصفقة، وأن تركيز ترامب منصب على منع توسع روسيا في غرب أوكرانيا.



، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن المحادثات مع الجانب الأميركي في برلين لم تكن سهلة، لكنه اعتبرها مثمرة، مضيفاً "المحادثات مع الطرف الأميركي كانت معقدة وليست سهلة ولكن حققنا تقدماً". وفي وقت لاحق اليوم الاثنين، أعلن رئيس الوفد الأوكراني المشارك في المفاوضات مع أن المحادثات حققت تقدماً جيداً، إذ كتب رستم أوميروف أمين المجلس الوطني الأوكراني للأمن والدفاع أن المفاوضات خلال اليومين الماضيين كانت بناءة ومثمرة، مع "تحقيق تقدم حقيقي".



وفي تصريح نُقل عن وكالة "رويترز"، قال أوميروف إن الفريق الأميركي بقيادة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعمل بشكل بنّاء لمساعدة أوكرانيا على إيجاد طريق لاتفاق سلام دائم. لكن مسؤولاً مطلعاً على المباحثات أشار إلى أن المفاوضين ما زالوا يتمسكون بتخلي كييف عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق البلاد، اللتين تُعرفان معاً باسم دونباس، كشرط لمحادثات السلام مع روسيا، موضحاً أن أوكرانيا لم توافق على هذا الطلب، وفق ما نقلت "فرانس برس". وأضاف المسؤول أنه يستغرب "تبني الأميركيين موقف الروس" في هذه المسألة.



وجاءت هذه المعطيات بعدما اجتمع الوفد الأوكراني مجدداً في برلين مع المفاوضين الأميركيين، يتقدمهم المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عقب محادثات استمرت خمس ساعات أمس الأحد. وكانت كييف تأمل في إقناع واشنطن بضرورة وقف إطلاق النار من دون تقديم تنازلات إقليمية مسبقة لموسكو.



ولم يقدّم ويتكوف أمس تفاصيل كثيرة، لكنه قال عبر منصة "إكس" إنه "تم إحراز تقدم كبير" خلال مناقشات معمقة تناولت خطة سلام من 20 نقطة وبرامج اقتصادية وغيرها. في المقابل، وصف مسؤول مطلع جولة الأحد بأنها "صعبة"، خصوصاً أن ملفي الضمانات الأمنية والتنازل عن الأراضي يُعدان من أكثر حساسية، علماً أن الضمانات المطلوبة مستوحاة من المادة الخامسة في ميثاق حلف شمال الأطلسي التي تنص على الحماية المتبادلة بين الدول الأعضاء، لكن من دون انضمام أوكرانيا إلى الحلف. (العربية)

