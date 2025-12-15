غزة على شفا كارثة إنسانية.. "حماس" تدق ناقوس الخطر بسبب الأمطار والحصار

حذر المتحدث باسم حركة " " حازم من تفاقم الأزمة الإنسانية في مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة بسبب المنخفض الجوي، مما أدى إلى غرق آلاف التي لا توفر حماية كافية للنازحين.





وأشار قاسم إلى أن التحذيرات والمناشدات السابقة لإدخال مواد الإيواء المناسبة وبدء عمليات الإعمار "لم تلقِ آذانا صاغية" من ، الذي وصفه بـ"العاجز" عن كسر الحصار المفروض على القطاع.





ودعا قاسم الوسطاء الدوليين والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى "التحرك العاجل لإنقاذ أهالي غزة من كارثة محققة".

Advertisement