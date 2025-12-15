تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تركيا تكشف عن شروط مشددة لبقاء السوريين على أراضيها

Lebanon 24
15-12-2025 | 12:35
A-
A+

Doc-P-1455596-639014241967307128.jpg
Doc-P-1455596-639014241967307128.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت تركيا خلال الفترة الأخيرة اتخاذ خطوات جديدة لتشجيع عودة اللاجئين السوريين، وذلك بعد مرور عام على الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي هذا السياق، تقرر إيقاف تقديم الخدمات الصحية المجانية للاجئين السوريين مع بداية العام الجديد 2026.

وذكرت صحيفة تركيا أن عمليات عودة السوريين ستتم بشكل تدريجي، ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة التي من المتوقع أن تعتمدها الوزارات والهيئات المعنية خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يتبع إيقاف الخدمات الصحية المجانية رفع صفة الحماية المؤقتة المعروفة باسم الكيملك عن اللاجئين السوريين. وبموجب هذه الخطوة، سيصبح لزاما على السوريين الراغبين في البقاء داخل تركيا التقدم للحصول على إقامة رسمية.

وستخضع الإقامة لشروط أكثر تشددا، تشمل امتلاك منزل أو إثبات السكن بعقد إيجار مناسب، وتوفر عمل، وتأمين صحي، إلى جانب تقديم كشف حساب مصرفي.

وسيتم إعادة السوريين الذين لا يحصلون على الإقامة إلى سوريا.

وفي هذا الإطار، ستستخدم المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة في دعم عملية عودة السوريين، حيث تدرس السلطات التركية تقديم مبالغ مالية للعائدين وتغطية تكاليف عودتهم من خلال تلك المساعدات.

وخلال العام الأخير، عاد نحو 600 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى سوريا، في حين لا تزال تركيا تستضيف قرابة 2.37 مليون لاجئ سوري يخضعون لنظام الحماية المؤقتة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تركيا ترفع جاهزيتها في البحر الأسود.. إجراءات أمنية مشددة بعد هجمات على ناقلات نفط
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تكشف عن تعثر المفاوضات الأمنية مع سوريا بسبب شروط جديدة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير أمنيّة مُشدّدة في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط إجراءات مشددة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس السوري بشار الأسد

الأمم المتحدة

روسيا اليوم

بشار الأسد

التركية

التركي

روسيا

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:03 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:31 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:03 | 2025-12-15
Lebanon24
12:31 | 2025-12-15
Lebanon24
12:23 | 2025-12-15
Lebanon24
12:11 | 2025-12-15
Lebanon24
12:00 | 2025-12-15
Lebanon24
11:53 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24