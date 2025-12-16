بعد انهيار سد.. أوامر إخلاء في ولاية واشنطن

أصدرت السلطات الأميركية أوامر بالإخلاء الفوري لـ3 ضواحي في مدينة بولاية ، بعد انهيار سد إثر أسبوع من الأمطار الغزيرة.

وشمل أمر الإخلاء الصادر عن ، المنازل والأنشطة التجارية شرق ريفر في أجزاء من كينت وأوبورن وتوكويلا.

وأصدرت هيئة تحذيرا من فيضانات مفاجئة، يشمل قرابة 47 ألف شخص.



وجاء انهيار السد بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي غمرت مناطق واسعة، ودفعت السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء لعشرات الآلاف من السكان، وإجراء العشرات من عمليات الإنقاذ في أنحاء المناطق الغربية لولاية واشنطن .