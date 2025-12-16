رئيس وزراء أستراليا: هجوم سيدني يبدو مدفوعا بأيديولوجية داعش

قال رئيس الوزراء ألبانيزي، إن الهجوم على حشد كان يحتفل بعيد حانوكا اليهودي على شاطئ بوندي في سيدني يبدو أنه "مدفوع بأيديولوجية تنظيم داعش".

وأضاف ألبانيزي عن إطلاق النار الجماعي الذي نفذه رجل وابنه، مساء الأحد، وأسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل "يبدو أنه كان مدفوعا بأيديولوجية تنظيم داعش".