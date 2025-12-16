تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو وبرّاك توصلا إلى تفاهمات بشأن سوريا.. هذا ما كشفته مصادر إسرائيلية

Lebanon 24
16-12-2025 | 02:03
A-
A+
Doc-P-1455804-639014727399966848.webp
Doc-P-1455804-639014727399966848.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

نقلت قناة i24 الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مصدرين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأميركي توم برّاك توصلا إلى تفاهمات بشأن سوريا، بعد أن أصبح كل من الطرفين يفهم المطلوب منه.

 

وبحسب القناة الإسرائيلية، توصلت إسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهمات تتعلق باستمرار الرغبة الإسرائيلية في التحرك داخل سوريا ضد التهديدات، وكذلك بشأن مواصلة المفاوضات مع سوريا حول الاتفاق الأمني.

 

يأتي ذلك فيما قالت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء التكتل الأوروبي ناقشوا الوضع في سوريا، وكيفية إصلاح قطاعي الأمن والتجارة، كما شددت المسؤولة الأوروبية على أن سوريا مازالت تواجه تحديات هائلة.

 

وأضافت كالاس: "أود أن أذكر بأن الاتحاد الأوروبي كان أول جهة ترفع العقوبات للمساعدة في إعادة بناء البلاد. غير أن رفع العقوبات وحده لا يجلب الازدهار الاقتصادي؛ فالمستثمرون بحاجة إلى الثقة في النظام القانوني، وبحاجة إلى التأكد من أن الوضع مستقر ولن يخرج عن السيطرة. وفي هذا السياق، نقوم أيضاً بتعديل نظام العقوبات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا مع تطور الأوضاع".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: لقاء نتنياهو وبراك يهدف لمنع التصعيد مع لبنان ومن أجل التوصل لتفاهمات مع سوريا
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن سوريا.. هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: كانت هناك اتصالات واجتماعات برعاية واشنطن بخصوص سوريا لكنها لم تصل إلى اتفاقات وتفاهمات
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تقدم بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. هذا ما كشفته مصادر
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلية

الإسرائيلي

العقوبات

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:26 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:04 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2025-12-16
Lebanon24
07:26 | 2025-12-16
Lebanon24
07:10 | 2025-12-16
Lebanon24
07:05 | 2025-12-16
Lebanon24
07:04 | 2025-12-16
Lebanon24
07:00 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24