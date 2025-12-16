نتنياهو وبرّاك توصلا إلى تفاهمات بشأن سوريا.. هذا ما كشفته مصادر إسرائيلية

نقلت قناة i24 ، الثلاثاء، عن مصدرين أن والمبعوث الأميركي توم برّاك توصلا إلى تفاهمات بشأن ، بعد أن أصبح كل من الطرفين يفهم المطلوب منه.

وبحسب القناة الإسرائيلية، توصلت والولايات المتحدة إلى تفاهمات تتعلق باستمرار الرغبة الإسرائيلية في التحرك داخل سوريا ضد التهديدات، وكذلك بشأن مواصلة المفاوضات مع سوريا حول الاتفاق الأمني.

يأتي ذلك فيما قالت ممثلة السياسة الخارجية في كايا كالاس إن وزراء التكتل ناقشوا الوضع في سوريا، وكيفية إصلاح قطاعي الأمن والتجارة، كما شددت المسؤولة الأوروبية على أن سوريا مازالت تواجه تحديات هائلة.

وأضافت كالاس: "أود أن أذكر بأن الاتحاد الأوروبي كان أول جهة ترفع للمساعدة في إعادة بناء البلاد. غير أن رفع العقوبات وحده لا يجلب الازدهار الاقتصادي؛ فالمستثمرون بحاجة إلى الثقة في النظام القانوني، وبحاجة إلى التأكد من أن الوضع مستقر ولن يخرج عن السيطرة. وفي هذا السياق، نقوم أيضاً بتعديل نظام العقوبات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا مع تطور الأوضاع".