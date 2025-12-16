تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

الحرس الثوري: هجوم مسلح يقتل 3 من الشرطة ومدنيًا في كرمان

Lebanon 24
16-12-2025 | 02:06
قُتل 3 عناصر من الشرطة الايرانية ومدني في اشتباك مسلح وقع في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، على ما أفاد الحرس الثوري الايراني.
 
ونقلت وكالة "تسنيم"، عن قيادة فيلق القدس"استشهاد ثلاثة من عناصر الأمن وقوات إنفاذ القانون ومدني واحد في اشتباك وقع الليلة الماضية بين عناصر مسلحة وقوات الأمن عند نقطة تفتيش على مدخل مدينة فرج على طريق زاهدان-فرج".
وأكد الحرس الثوري أن "الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون تتابعان الحادث لمعرفة المزيد من التفاصيل".
وحسب التقرير، كانت قوات الشرطة المتمركزة عند نقطة التفتيش، تقوم بمهام مستمرة لتأمين مركز النقل في المنطقة عندما تعرضت لهجوم من قبل عناصر مسلحة.
