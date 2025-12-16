الحرس الثوري: هجوم مسلح يقتل 3 من الشرطة ومدنيًا في كرمان

قُتل 3 عناصر من الشرطة الايرانية ومدني في اشتباك مسلح وقع في محافظة كرمان ، على ما أفاد الايراني.

ونقلت وكالة "تسنيم"، عن قيادة "استشهاد ثلاثة من عناصر الأمن وقوات إنفاذ القانون ومدني واحد في اشتباك وقع الليلة الماضية بين عناصر مسلحة وقوات الأمن عند نقطة تفتيش على مدخل مدينة فرج على طريق زاهدان-فرج".

وأكد الحرس الثوري أن " وقوات إنفاذ القانون تتابعان الحادث لمعرفة المزيد من التفاصيل".

وحسب التقرير، كانت المتمركزة عند نقطة التفتيش، تقوم بمهام مستمرة لتأمين مركز النقل في المنطقة عندما تعرضت لهجوم من قبل عناصر مسلحة.