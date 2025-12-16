تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
فوق البحر الأسود.. تركيا تسقط مسيرة "خارجة عن السيطرة"
Lebanon 24
16-12-2025
|
02:16
قالت
وزارة الدفاع
التركية
، إنها أسقطت طائرة مسيرة كانت خارجة عن السيطرة قرب المجال الجوي للبلاد فوق البحر الأسود.
ويأتي الحادث في أعقاب تحذير
تركيا
، الأسبوع الماضي، من تصعيد في البحر الأسود بعد الهجمات الروسية على الموانئ
الأوكرانية
التي ألحقت أضراراً بثلاث سفن شحن مملوكة لتركيا.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم وضع الطائرات التركية وطائرات إف-16 التابعة لحلف شمال
الأطلسي
في حالة تأهب لضمان أمن المجال الجوي
التركي
بعد اكتشاف المسيرة.
وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تحديد أن الطائرة المسيرة كانت خارجة عن السيطرة، وتم إسقاطها في منطقة آمنة، لكنها لم توضح نوع الطائرة أو مصدرها.
وجاءت الهجمات على الموانئ الأوكرانية بعد أيام من تهديد
موسكو
"بعزل
أوكرانيا
عن البحر" في أعقاب هجمات
كييف
التي ألحقت أضراراً بثلاث ناقلات من "أسطول الظل" كانت متجهة إلى
روسيا
.
