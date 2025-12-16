طفلان بين الضحايا في انفجار ضخم هز مدينة تريفو الفرنسية

قتل طفلان وأصيب خمسة آخرون من جراء انفجار وقع في مبنى سكني مكون من أربع طبقات بمدينة تريفو ، الواقعة بالقرب من ليون، حسب ما أعلنت السلطات أمس.

ووقع الانفجار في الطابق الأرضي من المبنى، وأدت قوة الانفجار إلى تحطم نوافذ مدرستين قريبتين من موقع الحادث.

ونقل المصابون إلى مستشفيات المنطقة، بينما توجه شخصان بإصابات طفيفة إلى المستشفى ذاتيًا.

وأكدت السلطات أن عمليات الإنقاذ كانت لا تزال جارية حتى مساء الاثنين، فيما طلبت من السكان تجنب المنطقة، مشيرة إلى إنشاء مأوى طارئ ومركز دعم نفسي للمتضررين.

ولم تحدد بعد سبب الانفجار، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابساته.