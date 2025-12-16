تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد "بطولته" في هجوم سيدني.. اليكم ما قاله أحمد الأحمد
Lebanon 24
16-12-2025
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كسر
أحمد الأحمد
، البطل السوري الذي أصيب بجروح خطيرة بعدما تصدى لمسلح في هجوم شاطئ بوندي بأستراليا، صمته متحدثا من سريره في المستشفى، حيث دعا أسرته إلى الصلاة من أجله مع تدهور حالته الصحية.
وتلقى الأحمد، وهو أب لطفلتين يبلغ من العمر 43 عاما، الثناء على نطاق واسع لبطولته بعد انتشار لقطات أظهرته وهو يشتبك مع أحد المهاجمين وينزع منه سلاحه الناري في محاولة لإنقاذ حياة المدنيين.
وفي حديثه الأول منذ إصابته، قال الأحمد لشبكة "
تي آر تي
وورلد": "والله مررت بمرحلة صعبة جدا، لا يعلمها إلا الله".
وأضاف: "أسأل أمي، أن تدعو لي. ادعي لي
يا أمي
. إن شاء الله إصابة بسيطة. ادعوا لي أن يهون الله علينا، ويخرجنا من هذه الشدة".
الإصابات خطيرة
وكشف محاميه السابق للهجرة، سام
عيسى
، الذي
زاره
الإثنين، أن إصابات الأحمد أسوأ مما تم الإبلاغ عنه في البداية. وقال لصحيفة "ذا أستراليان" إنه يعاني من 5 جروح ناجمة عن طلقات نارية ويخضع لعمليات جراحية متعددة.
وقال عيسى إن الأحمد فقد الإحساس في ذراعه، مشيرا إلى أن إحدى الرصاصات ربما أصابت عصبا. وأضاف أن الأطباء لم يتمكنوا بعد من إزالة رصاصة من الجزء الخلفي لكتفه.
وأضاف، مؤكدا على شجاعة الأحمد رغم آلامه: "قال إنه سيفعلها مرة أخرى... لكن الألم بدأ يؤثر عليه. إنه ليس بخير على الإطلاق. بطلنا يكافح في الوقت الراهن".
لحظات البطولة
ووقعت الحادثة عندما تدخل أحمد الأحمد للتصدي للمهاجمين، حيث تمكن الأحمد من الإمساك بأحد منفذي الهجوم ويدعى ساجد أكرم من الخلف ونزع بندقيته. وبعد عراك، سقط المسلح على الأرض بينما وجه الأحمد السلاح نحوه دون إطلاق النار.
وبحسب ابن عمه، فإن الأحمد كان يتوقع الموت قبل المواجهة، وطلب إبلاغ عائلته بأنه "ذهب لإنقاذ حياة الناس".
وقد أكد الأحمد لابن عم آخر، مصطفى
الأسد
، أن شجاعته كانت من الله: "عندما رأى هذا المشهد، الناس يموتون بطلقات نارية، قال لي، 'لم أستطع تحمل هذا. الله منحني القوة'".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد هجوم سيدني.. ترامب يُشيد بـ "البطل" العربي الأصل أحمد الأحمد
Lebanon 24
بعد هجوم سيدني.. ترامب يُشيد بـ "البطل" العربي الأصل أحمد الأحمد
16/12/2025 14:31:17
16/12/2025 14:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
Lebanon 24
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
16/12/2025 14:31:17
16/12/2025 14:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يعلّق على هجوم سيدني.. هذا ما قاله
Lebanon 24
نتنياهو يعلّق على هجوم سيدني.. هذا ما قاله
16/12/2025 14:31:17
16/12/2025 14:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
من على سرير المستشفى... شاهدوا أحدث صورة "لبطل سيدني" أحمد الأحمد
Lebanon 24
من على سرير المستشفى... شاهدوا أحدث صورة "لبطل سيدني" أحمد الأحمد
16/12/2025 14:31:17
16/12/2025 14:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الأحمد
أستراليا
تي آر تي
✨ الخلف
أحمد ف
أحمد م
يا أمي
أحمد ر
تابع
قد يعجبك أيضاً
البرتغال توقف مقرّباً من رئيس غينيا بيساو المعزول وبحوزته 5 ملايين يورو
Lebanon 24
البرتغال توقف مقرّباً من رئيس غينيا بيساو المعزول وبحوزته 5 ملايين يورو
07:27 | 2025-12-16
16/12/2025 07:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة تجتاح بوليفيا.. 20 قتيلاً ومفقودون
Lebanon 24
أمطار غزيرة تجتاح بوليفيا.. 20 قتيلاً ومفقودون
07:26 | 2025-12-16
16/12/2025 07:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
Lebanon 24
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
07:10 | 2025-12-16
16/12/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية العراق: نحن الأكثر تأثراً بالتوتر الإقليمي
Lebanon 24
وزير خارجية العراق: نحن الأكثر تأثراً بالتوتر الإقليمي
07:05 | 2025-12-16
16/12/2025 07:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية اتحاد إذاعات الدول العربية تجتمع في تونس.. وفلحه أثنى على دور إدارة الاتحاد العامة
Lebanon 24
جمعية اتحاد إذاعات الدول العربية تجتمع في تونس.. وفلحه أثنى على دور إدارة الاتحاد العامة
07:04 | 2025-12-16
16/12/2025 07:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
Lebanon 24
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
14:00 | 2025-12-15
15/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
09:01 | 2025-12-15
15/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جود" ومعضلة الانتظام المالي ..الترخيص التجاري لا يكفي
Lebanon 24
"جود" ومعضلة الانتظام المالي ..الترخيص التجاري لا يكفي
10:01 | 2025-12-15
15/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ المستفيد من لبنان المنزوع السلاح؟.. تقرير إيراني يُجيب
Lebanon 24
مَنْ المستفيد من لبنان المنزوع السلاح؟.. تقرير إيراني يُجيب
10:30 | 2025-12-15
15/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
Lebanon 24
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
11:00 | 2025-12-15
15/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:27 | 2025-12-16
البرتغال توقف مقرّباً من رئيس غينيا بيساو المعزول وبحوزته 5 ملايين يورو
07:26 | 2025-12-16
أمطار غزيرة تجتاح بوليفيا.. 20 قتيلاً ومفقودون
07:10 | 2025-12-16
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
07:05 | 2025-12-16
وزير خارجية العراق: نحن الأكثر تأثراً بالتوتر الإقليمي
07:04 | 2025-12-16
جمعية اتحاد إذاعات الدول العربية تجتمع في تونس.. وفلحه أثنى على دور إدارة الاتحاد العامة
07:00 | 2025-12-16
إسرائيل تُحاول التقارب من هذه الدولة... ما هي أهدافها؟
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 14:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 14:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 14:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24