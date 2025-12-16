تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

غوتيريش يؤكد أهمية دعم الدول المستضيفة للاجئين وتعزيز اندماجهم

Lebanon 24
16-12-2025 | 02:41
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تكثيف الدعم المقدم للدول المضيفة للاجئين، وخصوصًا الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تستضيف نحو ثلاثة أرباع اللاجئين حول العالم. 

وأشار غوتيريش إلى أن التوافق الدولي الأول في مجال الهجرة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، لا يزال يشكل دليلاً للمضي قدمًا.

وأكد على أهمية تعزيز اندماج اللاجئين في المجتمعات المحلية واعتمادهم على الذات كوسيلة كريمة لإطلاق طاقاتهم البشرية، مشددًا على ضرورة دعم الاقتصادات المحلية وتقليل الاعتماد على المساعدات، مع ضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم بأمان، كما حدث مع نحو مليون سوري العام الماضي.

