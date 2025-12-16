غوتيريش يؤكد أهمية دعم الدول المستضيفة للاجئين وتعزيز اندماجهم

شدد على ضرورة تكثيف الدعم المقدم للدول المضيفة للاجئين، وخصوصًا الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تستضيف نحو ثلاثة أرباع اللاجئين حول العالم.

وأشار إلى أن التوافق الدولي الأول في مجال الهجرة، الذي اعتمدته للأمم المتحدة عام 2018، لا يزال يشكل دليلاً للمضي قدمًا.

وأكد على أهمية تعزيز اندماج اللاجئين في المجتمعات المحلية واعتمادهم على الذات كوسيلة كريمة لإطلاق طاقاتهم البشرية، مشددًا على ضرورة دعم الاقتصادات المحلية وتقليل الاعتماد على المساعدات، مع ضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم بأمان، كما حدث مع نحو مليون سوري العام الماضي.