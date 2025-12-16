تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أمضيا شهرا في الفلبين.. تفاصيل جديدة تتكشف عن منفذي اعتداء سيدني

Lebanon 24
16-12-2025 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1455837-639014757323867787.jpeg
Doc-P-1455837-639014757323867787.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت إدارة الهجرة في مانيلا اليوم الثلاثاء أن الرجل وابنه اللذين كانا وراء واحدة من أكثر عمليات إطلاق النار الجماعي دموية في أستراليا، أمضيا شهر تشرين الثاني بأكمله تقريباً في الفلبين حيث دخل الأب البلاد بصفته "مواطناً هندياً".

ووصل ساجد أكرم وابنه نافيد اللذان يشتبه في تنفيذهما الهجوم على شاطئ بوندي في سيدني الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات بجروح خلال احتفال حانوكا اليهودي، في الأول من تشرين الثاني، وكانت مقاطعة دافاو الجنوبية مدرجة كوجهتهما النهائية.

وقالت الناطقة باسم إدارة الهجرة دانا ساندوفال لوكالة "فرانس برس": "وصل ساجد أكرم (50 عاماً) وهو مواطن هندي، ونافيد أكرم (24 عاماً)، وهو مواطن أسترالي، إلى الفلبين معا في 1 تشرين الثاني 2025 من سيدني، أستراليا"، مضيفة أنهما غادرا البلاد في 28 تشرين الثاني.

وقبلها، قالت الشرطة الأسترالية إن المسلحين اللذين نفذا هجوم شاطئ بونداي في سيدني يوم الأحد كانا قد سافرا إلى الفلبين قبل الهجوم، مضيفة أنهما استلهما فكر تنظيم داعش على ما يبدو.

ويُعدّ الهجوم أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ نحو 30 عاماً، ويجري التحقيق فيه باعتباره عملاً إرهابياً استهدف الجالية اليهودية.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء أستراليا: اعتداء سيدني يبدو مدفوعاً بأيديولوجية داعش
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الهجرة الأسترالية: منفّذا هجوم سيدني وصلا إلى الفليبين بصفتهما مواطنين هنديين
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الأسترالية تحدد تفاصيل هجوم سيدني!
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إيه بي سي عن مصدر أمني أسترالي: منفذا عملية بونداي سافرا إلى الفلبين في تشرين الثاني وخضعا لتدريب بمعسكر إرهابي
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الهجرة

الأسترالية

الأسترالي

يوم الأحد

أستراليا

اليهودية

مانيلا

يهودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:26 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:04 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2025-12-16
Lebanon24
07:26 | 2025-12-16
Lebanon24
07:10 | 2025-12-16
Lebanon24
07:05 | 2025-12-16
Lebanon24
07:04 | 2025-12-16
Lebanon24
07:00 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24