تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أمضيا شهرا في الفلبين.. تفاصيل جديدة تتكشف عن منفذي اعتداء سيدني
Lebanon 24
16-12-2025
|
02:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
إدارة الهجرة
في
مانيلا
اليوم الثلاثاء أن الرجل وابنه اللذين كانا وراء واحدة من أكثر عمليات إطلاق النار الجماعي دموية في
أستراليا
، أمضيا شهر تشرين الثاني بأكمله تقريباً في الفلبين حيث دخل الأب البلاد بصفته "مواطناً هندياً".
ووصل ساجد أكرم وابنه نافيد اللذان يشتبه في تنفيذهما الهجوم على شاطئ بوندي في سيدني الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات بجروح خلال احتفال حانوكا اليهودي، في الأول من تشرين الثاني، وكانت مقاطعة دافاو الجنوبية مدرجة كوجهتهما النهائية.
وقالت الناطقة باسم إدارة الهجرة دانا ساندوفال لوكالة "فرانس برس": "وصل ساجد أكرم (50 عاماً) وهو مواطن هندي، ونافيد أكرم (24 عاماً)، وهو مواطن أسترالي، إلى الفلبين معا في 1 تشرين الثاني 2025 من سيدني، أستراليا"، مضيفة أنهما غادرا البلاد في 28 تشرين الثاني.
وقبلها، قالت الشرطة
الأسترالية
إن المسلحين اللذين نفذا هجوم شاطئ بونداي في سيدني
يوم الأحد
كانا قد سافرا إلى الفلبين قبل الهجوم، مضيفة أنهما استلهما فكر تنظيم داعش على ما يبدو.
ويُعدّ الهجوم أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ نحو 30 عاماً، ويجري التحقيق فيه باعتباره عملاً إرهابياً استهدف الجالية
اليهودية
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء أستراليا: اعتداء سيدني يبدو مدفوعاً بأيديولوجية داعش
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: اعتداء سيدني يبدو مدفوعاً بأيديولوجية داعش
16/12/2025 14:31:37
16/12/2025 14:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الهجرة الأسترالية: منفّذا هجوم سيدني وصلا إلى الفليبين بصفتهما مواطنين هنديين
Lebanon 24
إدارة الهجرة الأسترالية: منفّذا هجوم سيدني وصلا إلى الفليبين بصفتهما مواطنين هنديين
16/12/2025 14:31:37
16/12/2025 14:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الأسترالية تحدد تفاصيل هجوم سيدني!
Lebanon 24
الشرطة الأسترالية تحدد تفاصيل هجوم سيدني!
16/12/2025 14:31:37
16/12/2025 14:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إيه بي سي عن مصدر أمني أسترالي: منفذا عملية بونداي سافرا إلى الفلبين في تشرين الثاني وخضعا لتدريب بمعسكر إرهابي
Lebanon 24
إيه بي سي عن مصدر أمني أسترالي: منفذا عملية بونداي سافرا إلى الفلبين في تشرين الثاني وخضعا لتدريب بمعسكر إرهابي
16/12/2025 14:31:37
16/12/2025 14:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الهجرة
الأسترالية
الأسترالي
يوم الأحد
أستراليا
اليهودية
مانيلا
يهودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
البرتغال توقف مقرّباً من رئيس غينيا بيساو المعزول وبحوزته 5 ملايين يورو
Lebanon 24
البرتغال توقف مقرّباً من رئيس غينيا بيساو المعزول وبحوزته 5 ملايين يورو
07:27 | 2025-12-16
16/12/2025 07:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة تجتاح بوليفيا.. 20 قتيلاً ومفقودون
Lebanon 24
أمطار غزيرة تجتاح بوليفيا.. 20 قتيلاً ومفقودون
07:26 | 2025-12-16
16/12/2025 07:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
Lebanon 24
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
07:10 | 2025-12-16
16/12/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية العراق: نحن الأكثر تأثراً بالتوتر الإقليمي
Lebanon 24
وزير خارجية العراق: نحن الأكثر تأثراً بالتوتر الإقليمي
07:05 | 2025-12-16
16/12/2025 07:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية اتحاد إذاعات الدول العربية تجتمع في تونس.. وفلحه أثنى على دور إدارة الاتحاد العامة
Lebanon 24
جمعية اتحاد إذاعات الدول العربية تجتمع في تونس.. وفلحه أثنى على دور إدارة الاتحاد العامة
07:04 | 2025-12-16
16/12/2025 07:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
Lebanon 24
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
14:00 | 2025-12-15
15/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
09:01 | 2025-12-15
15/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جود" ومعضلة الانتظام المالي ..الترخيص التجاري لا يكفي
Lebanon 24
"جود" ومعضلة الانتظام المالي ..الترخيص التجاري لا يكفي
10:01 | 2025-12-15
15/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ المستفيد من لبنان المنزوع السلاح؟.. تقرير إيراني يُجيب
Lebanon 24
مَنْ المستفيد من لبنان المنزوع السلاح؟.. تقرير إيراني يُجيب
10:30 | 2025-12-15
15/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
Lebanon 24
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
11:00 | 2025-12-15
15/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:27 | 2025-12-16
البرتغال توقف مقرّباً من رئيس غينيا بيساو المعزول وبحوزته 5 ملايين يورو
07:26 | 2025-12-16
أمطار غزيرة تجتاح بوليفيا.. 20 قتيلاً ومفقودون
07:10 | 2025-12-16
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
07:05 | 2025-12-16
وزير خارجية العراق: نحن الأكثر تأثراً بالتوتر الإقليمي
07:04 | 2025-12-16
جمعية اتحاد إذاعات الدول العربية تجتمع في تونس.. وفلحه أثنى على دور إدارة الاتحاد العامة
07:00 | 2025-12-16
إسرائيل تُحاول التقارب من هذه الدولة... ما هي أهدافها؟
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 14:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 14:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 14:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24