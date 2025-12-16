أمضيا شهرا في الفلبين.. تفاصيل جديدة تتكشف عن منفذي اعتداء سيدني

كشفت في اليوم الثلاثاء أن الرجل وابنه اللذين كانا وراء واحدة من أكثر عمليات إطلاق النار الجماعي دموية في ، أمضيا شهر تشرين الثاني بأكمله تقريباً في الفلبين حيث دخل الأب البلاد بصفته "مواطناً هندياً".ووصل ساجد أكرم وابنه نافيد اللذان يشتبه في تنفيذهما الهجوم على شاطئ بوندي في سيدني الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات بجروح خلال احتفال حانوكا اليهودي، في الأول من تشرين الثاني، وكانت مقاطعة دافاو الجنوبية مدرجة كوجهتهما النهائية.وقالت الناطقة باسم إدارة الهجرة دانا ساندوفال لوكالة "فرانس برس": "وصل ساجد أكرم (50 عاماً) وهو مواطن هندي، ونافيد أكرم (24 عاماً)، وهو مواطن أسترالي، إلى الفلبين معا في 1 تشرين الثاني 2025 من سيدني، أستراليا"، مضيفة أنهما غادرا البلاد في 28 تشرين الثاني.وقبلها، قالت الشرطة إن المسلحين اللذين نفذا هجوم شاطئ بونداي في سيدني كانا قد سافرا إلى الفلبين قبل الهجوم، مضيفة أنهما استلهما فكر تنظيم داعش على ما يبدو.ويُعدّ الهجوم أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ نحو 30 عاماً، ويجري التحقيق فيه باعتباره عملاً إرهابياً استهدف الجالية .