صفعات وشدّ شعر.. اشتباك بين نائبات في الكونغرس مباشرة على الهواء! (فيديو)

اندلع اشتباك بالأيدي بين مجموعة من النائبات في كونغرس مدينة مكسيكو، في حادثة بثتها الكاميرات مباشرة، وظهرت خلالها المشاركات وهن يشدن شعر بعضهن ويتبادلن اللكمات داخل .

وقع الشجار عندما تقدمت مجموعة من النائبات المنتميات إلى اليميني (PAN) نحو المنصة الرئيسية للمجلس احتجاجا على ما اعتبرنه خرقا لإحدى القواعد من قبل حزب مورينا اليساري، الذي يتمتع بالأغلبية داخل الهيئة التشريعية.

Bronca total en el Congreso CDMX, legisladores del PAN y MORENA a los golpes y jaladas de cabello por desacuerdos generados por la desaparición del instituto de Transparencia de la Ciudad.



La sesión está suspendida, la imposición de opacidad de nuevo a tope por parte del… pic.twitter.com/IodtoWkK7J

— KIKE MIRELES ☕️ (@kikemireles) December 15, 2025

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، جاء الخلاف في سياق نقاشات تتعلق بإصلاح على الشفافية التابعة لحكومة مدينة مكسيكو.

وأظهر مقطع فيديو متداول للحادثة ما لا يقل عن خمسة مشرعين من الحزبين وهم يدخلون في جدال حاد، قبل أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث تبادلوا الدفع بالمرافق والصفع وشد الشعر، في وقت حاول فيه نواب حزب مورينا إخراج أعضاء حزب بالقوة من المنصة، رغم إصرارهم على البقاء.