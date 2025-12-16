صفعات وشدّ شعر.. اشتباك بين نائبات في الكونغرس مباشرة على الهواء! (فيديو)

اندلع اشتباك بالأيدي بين مجموعة من النائبات في كونغرس مدينة مكسيكو، في حادثة بثتها الكاميرات مباشرة، وظهرت خلالها المشاركات وهن يشدن شعر بعضهن ويتبادلن اللكمات داخل قاعة المجلس.
وقع الشجار عندما تقدمت مجموعة من النائبات المنتميات إلى حزب العمل الوطني اليميني (PAN) نحو المنصة الرئيسية للمجلس احتجاجا على ما اعتبرنه خرقا لإحدى القواعد من قبل حزب مورينا اليساري، الذي يتمتع بالأغلبية داخل الهيئة التشريعية.
Bronca total en el Congreso de la CDMX, legisladores del PAN y MORENA a los golpes y jaladas de cabello por desacuerdos generados por la desaparición del instituto de Transparencia de la Ciudad.
La sesión está suspendida, la imposición de opacidad de nuevo a tope por parte del… pic.twitter.com/IodtoWkK7J
— KIKE MIRELES ☕️ (@kikemireles) December 15, 2025
ووفقا لتقارير إعلامية محلية، جاء الخلاف في سياق نقاشات تتعلق بإصلاح وكالة الرقابة على الشفافية التابعة لحكومة مدينة مكسيكو.
وأظهر مقطع فيديو متداول للحادثة ما لا يقل عن خمسة مشرعين من الحزبين وهم يدخلون في جدال حاد، قبل أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث تبادلوا الدفع بالمرافق والصفع وشد الشعر، في وقت حاول فيه نواب حزب مورينا إخراج أعضاء حزب العمل الوطني بالقوة من المنصة، رغم إصرارهم على البقاء.