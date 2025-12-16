تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد أسبوع من هزة بقوة 7.5 درجات.. اليابان ترفع تحذيرها من زلزال هائل
Lebanon 24
16-12-2025
|
03:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت
اليابان
، اليوم الثلاثاء، تحذيراً من الزلازل الشديدة على
الساحل الشمالي
الشرقي للبلاد، وذلك بعد أسبوع من وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة قبالة شمال البلاد، قال المسؤولون إنه تسبب في زيادة خطر حدوث زلزال كبير لاحقا.
ويعني رفع التحذير أنه لم يعد يتعين على السكان في المنطقة المحددة، النوم بملابس النهار، مع ارتداء خوذات وأحذية ووضع حقائب طوارئ بجانب أسرّتهم في حالة حدوث زلزال بقوة 8 درجات أو أكثر في المنطقة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال مسؤولو
هيئة الأرصاد الجوية
اليابانية
ومكتب
مجلس الوزراء
، إن احتمالية حدوث زلزال هائل تراجعت بعض الشيء، لكن رفع التحذير لا يعني أن الخطر قد زال، وحثوا السكان على الحفاظ على مستويات كافية من اليقظة والاستعداد.
وأصدرت الهيئة ما يُعرف بتحذير الزلزال الهائل يوم الاثنين من الأسبوع الماضي بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة قبالة الساحل الشرقي لمحافظة آوموري، أقصى محافظة شمالية في
جزيرة هونشو
الرئيسية باليابان، وجنوب
جزيرة هوكايدو
الشمالية مباشرة، مما أدى إلى وقوع أضرار طفيفة في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
Lebanon 24
تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
16/12/2025 14:31:57
16/12/2025 14:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اليابان ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال البلاد
Lebanon 24
اليابان ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال البلاد
16/12/2025 14:31:57
16/12/2025 14:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب منطقة "كيوشو" في اليابان
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب منطقة "كيوشو" في اليابان
16/12/2025 14:31:57
16/12/2025 14:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب منطقة "كيوشو" في اليابان
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب منطقة "كيوشو" في اليابان
16/12/2025 14:31:57
16/12/2025 14:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الأرصاد الجوية
مكتب مجلس الوزراء
الساحل الشمالي
جزيرة هوكايدو
مجلس الوزراء
جزيرة هونشو
جنوب جزيرة
اليابانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
البرتغال توقف مقرّباً من رئيس غينيا بيساو المعزول وبحوزته 5 ملايين يورو
Lebanon 24
البرتغال توقف مقرّباً من رئيس غينيا بيساو المعزول وبحوزته 5 ملايين يورو
07:27 | 2025-12-16
16/12/2025 07:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة تجتاح بوليفيا.. 20 قتيلاً ومفقودون
Lebanon 24
أمطار غزيرة تجتاح بوليفيا.. 20 قتيلاً ومفقودون
07:26 | 2025-12-16
16/12/2025 07:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
Lebanon 24
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
07:10 | 2025-12-16
16/12/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية العراق: نحن الأكثر تأثراً بالتوتر الإقليمي
Lebanon 24
وزير خارجية العراق: نحن الأكثر تأثراً بالتوتر الإقليمي
07:05 | 2025-12-16
16/12/2025 07:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية اتحاد إذاعات الدول العربية تجتمع في تونس.. وفلحه أثنى على دور إدارة الاتحاد العامة
Lebanon 24
جمعية اتحاد إذاعات الدول العربية تجتمع في تونس.. وفلحه أثنى على دور إدارة الاتحاد العامة
07:04 | 2025-12-16
16/12/2025 07:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
Lebanon 24
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
14:00 | 2025-12-15
15/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
09:01 | 2025-12-15
15/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جود" ومعضلة الانتظام المالي ..الترخيص التجاري لا يكفي
Lebanon 24
"جود" ومعضلة الانتظام المالي ..الترخيص التجاري لا يكفي
10:01 | 2025-12-15
15/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ المستفيد من لبنان المنزوع السلاح؟.. تقرير إيراني يُجيب
Lebanon 24
مَنْ المستفيد من لبنان المنزوع السلاح؟.. تقرير إيراني يُجيب
10:30 | 2025-12-15
15/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
Lebanon 24
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
11:00 | 2025-12-15
15/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:27 | 2025-12-16
البرتغال توقف مقرّباً من رئيس غينيا بيساو المعزول وبحوزته 5 ملايين يورو
07:26 | 2025-12-16
أمطار غزيرة تجتاح بوليفيا.. 20 قتيلاً ومفقودون
07:10 | 2025-12-16
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
07:05 | 2025-12-16
وزير خارجية العراق: نحن الأكثر تأثراً بالتوتر الإقليمي
07:04 | 2025-12-16
جمعية اتحاد إذاعات الدول العربية تجتمع في تونس.. وفلحه أثنى على دور إدارة الاتحاد العامة
07:00 | 2025-12-16
إسرائيل تُحاول التقارب من هذه الدولة... ما هي أهدافها؟
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 14:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 14:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 14:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24