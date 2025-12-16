تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد أسبوع من هزة بقوة 7.5 درجات.. اليابان ترفع تحذيرها من زلزال هائل

Lebanon 24
16-12-2025 | 03:29
رفعت اليابان، اليوم الثلاثاء، تحذيراً من الزلازل الشديدة على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وذلك بعد أسبوع من وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة قبالة شمال البلاد، قال المسؤولون إنه تسبب في زيادة خطر حدوث زلزال كبير لاحقا.

ويعني رفع التحذير أنه لم يعد يتعين على السكان في المنطقة المحددة، النوم بملابس النهار، مع ارتداء خوذات وأحذية ووضع حقائب طوارئ بجانب أسرّتهم في حالة حدوث زلزال بقوة 8 درجات أو أكثر في المنطقة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال مسؤولو هيئة الأرصاد الجوية اليابانية ومكتب مجلس الوزراء، إن احتمالية حدوث زلزال هائل تراجعت بعض الشيء، لكن رفع التحذير لا يعني أن الخطر قد زال، وحثوا السكان على الحفاظ على مستويات كافية من اليقظة والاستعداد.

وأصدرت الهيئة ما يُعرف بتحذير الزلزال الهائل يوم الاثنين من الأسبوع الماضي بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة قبالة الساحل الشرقي لمحافظة آوموري، أقصى محافظة شمالية في جزيرة هونشو الرئيسية باليابان، وجنوب جزيرة هوكايدو الشمالية مباشرة، مما أدى إلى وقوع أضرار طفيفة في المنطقة.
هيئة الأرصاد الجوية

مكتب مجلس الوزراء

الساحل الشمالي

جزيرة هوكايدو

مجلس الوزراء

جزيرة هونشو

جنوب جزيرة

اليابانية

