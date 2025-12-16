العراق: التهديدات الإسرائيلية على بلادنا لا تزال قائمة

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن "التهديدات الإسرائيلية في العراق لا تزال قائمة".
وأوضح في حديث للعربية والحدث أن العراق يتواصل مع سوريا بشكل مستمر، نظراً للجوار المشترك والتجربة مع الإرهاب.
وأكد حسين عدم التدخل في الشأن السوري، مشيراً إلى أن العلاقة مع دمشق واضحة.
وأضاف: "نحن أكثر دول المنطقة تأثراً بالتوتر الإقليمي".
وحول رفض واشنطن مشاركة الفصائل المسلحة في تشكيل الحكومة العراقية، قال فؤاد حسين إن الفصائل العراقية باتت ممثلة في البرلمان وهي تلعب حاليا دورا مهما فيه، وواشنطن ترفض مشاركة الفصائل بالحكومة والنقاش بملف الفصائل يخص الكيانات العراقية فقط.
وأوضح أن "واشنطن لا تفرض شروطاً مباشرة على تشكيل الحكومة العراقية".