العراق: التهديدات الإسرائيلية على بلادنا لا تزال قائمة

أكد ، حسين، أن "التهديدات في لا تزال قائمة".

وأوضح في حديث للعربية والحدث أن العراق يتواصل مع بشكل مستمر، نظراً للجوار المشترك والتجربة مع الإرهاب.

وأكد حسين عدم التدخل في الشأن السوري، مشيراً إلى أن العلاقة مع واضحة.

وأضاف: "نحن أكثر دول المنطقة تأثراً بالتوتر الإقليمي".

وحول رفض مشاركة الفصائل المسلحة في تشكيل الحكومة ، قال فؤاد حسين إن الفصائل العراقية باتت ممثلة في وهي تلعب حاليا دورا مهما فيه، وواشنطن ترفض مشاركة الفصائل بالحكومة والنقاش بملف الفصائل يخص الكيانات العراقية فقط.

وأوضح أن "واشنطن لا تفرض شروطاً مباشرة على تشكيل الحكومة العراقية".