ترقب لخطاب رئاسي لترامب من البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي أنّه سيوجّه خطابًا إلى الأمة مساء غدٍ مباشرة من ، عند الساعة التاسعة ليلًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



وقال في منشور عبر منصة "تروث": "أتطلع إلى مشاهدتكم في ذلك الوقت. لقد كان عامًا رائعًا لبلدنا، وما هو أفضل لم يأتِ بعد".

وفي السياق نفسه، أفاد البيت الأبيض بأنّ خطاب ترامب سيتناول ما تحقّق من إنجازات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استعراض ما هو قادم، وربما السياسات المرتقبة للعام الجديد.