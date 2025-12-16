ترامب يأمر بفرض حصار على كل "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا

في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على ، أعلن الرئيس الأميركي انه أمر بفرض حصار على جميع "ناقلات الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى .وتأتي هذه الخطوة بعدما استولت القوات الأميركية، الأسبوع الماضي، على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية في المنطقة.وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، أعلن فرض الحصار، زاعما أن فنزويلا تستخدم عائدات النفط لتمويل تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "اليوم، أصدر أمرا بفرض حصار كامل وشامل على كل ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل فنزويلا وتخرج منها".وأضاف أن الأسطول البحري الأميركي الضخم المنتشر في منطقة "سيزداد حجما" حتى تعيد فنزويلا "إلى الأميركية كل النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقا".وتابع: "تم تصنيف النظام كمنظمة إرهابية أجنبية. فنزويلا محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري جمع في تاريخ أميركا الجنوبية".وشدد على أن "فنزويلا ستتلقى صدمة غير مسبوقة"، مضيفا أن "نظام غير الشرعي يستخدم النفط من حقولنا المسروقة لتمويل أنشطته".