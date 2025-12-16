رئيس "الموساد" الإسرائيلي يؤكد: طهران لم تتخلَّ عن طموحها لتدميرنا

شدد رئيس " " ديفيد برنيع على أن على ضمان عدم استئناف لبرنامجها بعد 6 أشهر من قصفها منشآت الذرية خلال حرب استمرت 12 يوما.



وقال برنيع خلال مراسم تكريم لعناصر من "الموساد" في إن "فكرة مواصلة تطوير قنبلة نووية ما زالت تخفق في قلوبهم. وتقع على عاتقنا مسؤولية ضمان ألا يُفعَّل مجددا المشروع النووي الذي تضرر بشكل بالغ، وذلك بتعاون وثيق مع ".



وتابع: "ستسعى إيران لامتلاك السلاح النووي حالما تسنح لها الفرصة.لم تتخلَّ إيران عن طموحها في تدمير . وتعتقد إيران أنها قادرة على خداع العالم مجددا، لتنفيذ اتفاق نووي سيء آخر. لم نسمح ولن نسمح بتنفيذ مثل ذلك الاتفاق"، حسبما نقلت القناة 13 .



وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن غربي قوله، إن إيران بصدد نقل صواريخها إلى مواقع أكثر عمقا في شرق إيران.



وأوضح الدبلوماسي للصحيفة، أن طهران تهدف لتوفير حماية لصواريخها بعيدا عن الطائرات الإسرائيلية والأميركية في حال وقوع أي هجمات جديدة.







