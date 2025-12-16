تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
3
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
0
o
بشري
7
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيس "الموساد" الإسرائيلي يؤكد: طهران لم تتخلَّ عن طموحها لتدميرنا
Lebanon 24
16-12-2025
|
23:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد رئيس "
الموساد
" ديفيد برنيع على أن على
إسرائيل
ضمان عدم استئناف
إيران
لبرنامجها
النووي
بعد 6 أشهر من قصفها منشآت
طهران
الذرية خلال حرب استمرت 12 يوما.
وقال برنيع خلال مراسم تكريم لعناصر من "الموساد" في
القدس
إن "فكرة مواصلة تطوير قنبلة نووية ما زالت تخفق في قلوبهم. وتقع على عاتقنا مسؤولية ضمان ألا يُفعَّل مجددا المشروع النووي الذي تضرر بشكل بالغ، وذلك بتعاون وثيق مع
الأميركيين
".
وتابع: "ستسعى إيران لامتلاك السلاح النووي حالما تسنح لها الفرصة.لم تتخلَّ إيران عن طموحها في تدمير
دولة إسرائيل
. وتعتقد إيران أنها قادرة على خداع العالم مجددا، لتنفيذ اتفاق نووي سيء آخر. لم نسمح ولن نسمح بتنفيذ مثل ذلك الاتفاق"، حسبما نقلت القناة 13
الإسرائيلية
.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن
دبلوماسي
غربي قوله، إن إيران بصدد نقل صواريخها إلى مواقع أكثر عمقا في شرق إيران.
وأوضح الدبلوماسي
الغربي
للصحيفة، أن طهران تهدف لتوفير حماية لصواريخها بعيدا عن الطائرات الإسرائيلية والأميركية في حال وقوع أي هجمات جديدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الأميركي: حماس ستدفع الثمن إن لم تتخلَّ عن السلاح
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: حماس ستدفع الثمن إن لم تتخلَّ عن السلاح
17/12/2025 07:36:55
17/12/2025 07:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: روسيا لم تتخلَّ عن سوريا
Lebanon 24
لافروف: روسيا لم تتخلَّ عن سوريا
17/12/2025 07:36:55
17/12/2025 07:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان في قمة إسطنبول: دار الفتوى لم تتخلّ يوماً عن القضية الفلسطينية
Lebanon 24
دريان في قمة إسطنبول: دار الفتوى لم تتخلّ يوماً عن القضية الفلسطينية
17/12/2025 07:36:55
17/12/2025 07:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"أرامكو" تطلق خطة طموحة لزيادة إنتاج الغاز
Lebanon 24
"أرامكو" تطلق خطة طموحة لزيادة إنتاج الغاز
17/12/2025 07:36:55
17/12/2025 07:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة إسرائيل
الإسرائيلية
الأميركيين
دبلوماسي
الموساد
إسرائيل
رنا ❗️
تابع
قد يعجبك أيضاً
أميركا تُحبط مخططا لهجوم في نيو أورليانز.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
أميركا تُحبط مخططا لهجوم في نيو أورليانز.. إليكم التفاصيل
00:32 | 2025-12-17
17/12/2025 12:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من اخلاء سبيله.. ساركوزي يواجه اتهامات جديدة بالتلاعب بشهود
Lebanon 24
على الرغم من اخلاء سبيله.. ساركوزي يواجه اتهامات جديدة بالتلاعب بشهود
00:00 | 2025-12-17
17/12/2025 12:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: دول جديدة على قائمة حظر السفر لأميركا
Lebanon 24
البيت الأبيض: دول جديدة على قائمة حظر السفر لأميركا
23:47 | 2025-12-16
16/12/2025 11:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا.. مطالبة بغرامة تاريخية على "لافارج" بتهمة تمويل الإرهاب بسوريا
Lebanon 24
فرنسا.. مطالبة بغرامة تاريخية على "لافارج" بتهمة تمويل الإرهاب بسوريا
23:37 | 2025-12-16
16/12/2025 11:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فنزويلا ترد على ترامب: حصار أميركا لسفن النفط "تهديد بشع"
Lebanon 24
فنزويلا ترد على ترامب: حصار أميركا لسفن النفط "تهديد بشع"
23:25 | 2025-12-16
16/12/2025 11:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
05:58 | 2025-12-16
16/12/2025 05:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:32 | 2025-12-17
أميركا تُحبط مخططا لهجوم في نيو أورليانز.. إليكم التفاصيل
00:00 | 2025-12-17
على الرغم من اخلاء سبيله.. ساركوزي يواجه اتهامات جديدة بالتلاعب بشهود
23:47 | 2025-12-16
البيت الأبيض: دول جديدة على قائمة حظر السفر لأميركا
23:37 | 2025-12-16
فرنسا.. مطالبة بغرامة تاريخية على "لافارج" بتهمة تمويل الإرهاب بسوريا
23:25 | 2025-12-16
فنزويلا ترد على ترامب: حصار أميركا لسفن النفط "تهديد بشع"
23:12 | 2025-12-16
ترامب يأمر بفرض حصار على كل "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 07:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 07:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
17/12/2025 07:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24