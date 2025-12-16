تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

رئيس "الموساد" الإسرائيلي يؤكد: طهران لم تتخلَّ عن طموحها لتدميرنا

Lebanon 24
16-12-2025 | 23:22
شدد رئيس "الموساد" ديفيد برنيع على أن على إسرائيل ضمان عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي بعد 6 أشهر من قصفها منشآت طهران الذرية خلال حرب استمرت 12 يوما.

وقال برنيع خلال مراسم تكريم لعناصر من "الموساد" في القدس إن "فكرة مواصلة تطوير قنبلة نووية ما زالت تخفق في قلوبهم. وتقع على عاتقنا مسؤولية ضمان ألا يُفعَّل مجددا المشروع النووي الذي تضرر بشكل بالغ، وذلك بتعاون وثيق مع الأميركيين".

وتابع: "ستسعى إيران لامتلاك السلاح النووي حالما تسنح لها الفرصة.لم تتخلَّ إيران عن طموحها في تدمير دولة إسرائيل. وتعتقد إيران أنها قادرة على خداع العالم مجددا، لتنفيذ اتفاق نووي سيء آخر. لم نسمح ولن نسمح بتنفيذ مثل ذلك الاتفاق"، حسبما نقلت القناة 13 الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن دبلوماسي غربي قوله، إن إيران بصدد نقل صواريخها إلى مواقع أكثر عمقا في شرق إيران.

وأوضح الدبلوماسي الغربي للصحيفة، أن طهران تهدف لتوفير حماية لصواريخها بعيدا عن الطائرات الإسرائيلية والأميركية في حال وقوع أي هجمات جديدة.


