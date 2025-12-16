تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فرنسا.. مطالبة بغرامة تاريخية على "لافارج" بتهمة تمويل الإرهاب بسوريا

Lebanon 24
16-12-2025 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1456279-639015505192086143.jpg
Doc-P-1456279-639015505192086143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

طالبت النيابة العامة الفرنسية بفرض غرامة تاريخية تتجاوز المليار يورو على شركة "لافارج" بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.

وطالبت النيابة العامة المتخصصة في قضايا الإرهاب بفرض غرامة قياسية قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت، بالإضافة إلى مصادرة أصول بـ30 مليون يورو وغرامات جمركية تضامنية بمليارات اليورو.

 

وتتهم الشركة بدفع ملايين اليوروهات بين 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا لجماعات إرهابية مثل "داعش" و"جبهة النصرة"، لضمان تشغيل مصنعها في الجلابية شمالي حلب رغم العقوبات الدولية.

 

كما طالبت النيابة بحبس ثمانية مسؤولين تنفيذيين سابقين لمدة تصل إلى ثماني سنوات، بما في ذلك الرئيس التنفيذي برونو لافون الذي يواجه ست سنوات سجن وغرامة 225 ألف يورو ومنعا من المناصب لعشر سنوات، إلى جانب الوسيط السوري فراس طلاس، الذي يحاكم غيابيا والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية.

 

وتعد هذه الغرامة من أثقل العقوبات في تاريخ الشركات الفرنسية، وسط محاكمة بدأت مؤخرا في باريس.

 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: أولوية إيران تمويل الإرهاب وليس حل أزمة المياه
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فاينانشال تايمز: حزب الله يستغل نقاط الضعف بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة حماس من حملات تمويل أوروبية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة حماس من حملات تمويل أوروبية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة

جبهة النصرة

الفرنسية

العقوبات

النيابة

لافارج

النصرة

الملاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:35 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-17
Lebanon24
03:56 | 2025-12-17
Lebanon24
03:40 | 2025-12-17
Lebanon24
03:35 | 2025-12-17
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17
Lebanon24
03:29 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24