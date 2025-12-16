تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فنزويلا ترد على ترامب: حصار أميركا لسفن النفط "تهديد بشع"
Lebanon 24
16-12-2025
|
23:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت الحكومة الفنزويلية اليوم الأربعاء ان إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن فرض حصار على ناقلات
النفط
الخاضعة للعقوبات التي تدخل البلاد وتغادرها "غير عقلاني" و"تهديد بشع".
وكتبت الحكومة الفنزويلية في بيان قائلة: "يحاول رئيس
الولايات المتحدة
فرض حصار عسكري بحري مزعوم على
فنزويلا
بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا".
وقال
ترامب
إنه أمر بفرض حصار على جميع "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
.
وتأتي هذه الخطوة بعدما استولت القوات الأميركية، الأسبوع الماضي، على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يأمر بفرض حصار على كل "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا
Lebanon 24
ترامب يأمر بفرض حصار على كل "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا
17/12/2025 11:09:18
17/12/2025 11:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حكومة فنزويلا: كلام ترامب بشأن فنزويلا يُظهر "نزعات استعمارية" تجاه أميركا اللاتينية
Lebanon 24
حكومة فنزويلا: كلام ترامب بشأن فنزويلا يُظهر "نزعات استعمارية" تجاه أميركا اللاتينية
17/12/2025 11:09:18
17/12/2025 11:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار ترامب فرض حصار كامل على ناقلات فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
بعد قرار ترامب فرض حصار كامل على ناقلات فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط
17/12/2025 11:09:18
17/12/2025 11:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات أميركية تستولي على ناقلة النفط "سكيبر" قبالة ساحل فنزويلا (فيديو)
Lebanon 24
قوات أميركية تستولي على ناقلة النفط "سكيبر" قبالة ساحل فنزويلا (فيديو)
17/12/2025 11:09:18
17/12/2025 11:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة
نيكولاس مادورو
دونالد ترامب
الفنزويلي
فنزويلية
لي نيكول
تابع
قد يعجبك أيضاً
عرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار.. السلطات الأميركية تتعقب منفذ عملية إطلاق النار في جامعة براون
Lebanon 24
عرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار.. السلطات الأميركية تتعقب منفذ عملية إطلاق النار في جامعة براون
04:04 | 2025-12-17
17/12/2025 04:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم الاشتراكيين في ألمانيا: للتحفظ على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات بأوكرانيا
Lebanon 24
زعيم الاشتراكيين في ألمانيا: للتحفظ على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات بأوكرانيا
03:56 | 2025-12-17
17/12/2025 03:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يرسمه الغرب لأوكرانيا.. وثيقتان تكشفان
Lebanon 24
هذا ما يرسمه الغرب لأوكرانيا.. وثيقتان تكشفان
03:40 | 2025-12-17
17/12/2025 03:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم الارهابي الاسبوع الماضي.. سيدني تلغي احتفالات ليلة رأس السنة على شاطئ بوندي
Lebanon 24
بعد الهجوم الارهابي الاسبوع الماضي.. سيدني تلغي احتفالات ليلة رأس السنة على شاطئ بوندي
03:35 | 2025-12-17
17/12/2025 03:35:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني يؤكد: إيران وحدها قادرة على نزع سلاح حزب الله
Lebanon 24
تقرير بريطاني يؤكد: إيران وحدها قادرة على نزع سلاح حزب الله
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
05:58 | 2025-12-16
16/12/2025 05:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:04 | 2025-12-17
عرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار.. السلطات الأميركية تتعقب منفذ عملية إطلاق النار في جامعة براون
03:56 | 2025-12-17
زعيم الاشتراكيين في ألمانيا: للتحفظ على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات بأوكرانيا
03:40 | 2025-12-17
هذا ما يرسمه الغرب لأوكرانيا.. وثيقتان تكشفان
03:35 | 2025-12-17
بعد الهجوم الارهابي الاسبوع الماضي.. سيدني تلغي احتفالات ليلة رأس السنة على شاطئ بوندي
03:30 | 2025-12-17
تقرير بريطاني يؤكد: إيران وحدها قادرة على نزع سلاح حزب الله
03:29 | 2025-12-17
وفق آخر الاستطلاعات.. شعبية ترامب تتعافى
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 11:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 11:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 11:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24