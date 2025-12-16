فنزويلا ترد على ترامب: حصار أميركا لسفن النفط "تهديد بشع"

اعتبرت الحكومة الفنزويلية اليوم الأربعاء ان إعلان الرئيس الأميركي بشأن فرض حصار على ناقلات الخاضعة للعقوبات التي تدخل البلاد وتغادرها "غير عقلاني" و"تهديد بشع".



وكتبت الحكومة الفنزويلية في بيان قائلة: "يحاول رئيس فرض حصار عسكري بحري مزعوم على بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا".



وقال إنه أمر بفرض حصار على جميع "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على .



وتأتي هذه الخطوة بعدما استولت القوات الأميركية، الأسبوع الماضي، على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية في المنطقة.

