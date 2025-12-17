برصاص مستوطن في الضفة الغربية.. مقتل فتى فلسطيني

قال محمد البدن رئيس بلدية تقوع بالضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، إن فتى في السادسة عشرة من عمره قُتل برصاص مستوطن إسرائيلي في البلدة الواقعة شرق .



واحتدم العنف في منذ بداية الحرب في في أكتوبر تشرين الأول 2023 والتي استمرت عامين.



وتصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على بشدة، وأبلغت عن وقوع أكبر عدد على الإطلاق من مثل هذه الهجمات في أكتوبر تشرين الأول.



وقال مصدر أمني إسرائيلي إن مدنيا إسرائيليا أطلق النار على ملثمين كانوا يلقون حجارة وزجاجات طلاء باتجاه سيارات مدنية

إسرائيلية تسير على طريق رئيسي في المنطقة. وأضاف المصدر أن نقلت المدني لإخضاعه لمزيد من الاستجواب.

