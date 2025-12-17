تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

برصاص مستوطن في الضفة الغربية.. مقتل فتى فلسطيني

Lebanon 24
17-12-2025 | 00:45
A-
A+
Doc-P-1456299-639015548148100073.webp
Doc-P-1456299-639015548148100073.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال محمد البدن رئيس بلدية تقوع بالضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، إن فتى في السادسة عشرة من عمره قُتل برصاص مستوطن إسرائيلي في البلدة الواقعة شرق بيت لحم.

واحتدم العنف في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023 والتي استمرت عامين.

وتصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بشدة، وأبلغت الأمم المتحدة عن وقوع أكبر عدد على الإطلاق من مثل هذه الهجمات في أكتوبر تشرين الأول.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن مدنيا إسرائيليا أطلق النار على ملثمين كانوا يلقون حجارة وزجاجات طلاء باتجاه سيارات مدنية
إسرائيلية تسير على طريق رئيسي في المنطقة. وأضاف المصدر أن الشرطة الإسرائيلية نقلت المدني الإسرائيلي لإخضاعه لمزيد من الاستجواب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مدينة نابلس في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة عطيرت شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق نار على فلسطيني طعن جندية قرب مستوطنة عطيرت شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مستوطنون يهاجمون فلسطينيين في حارة جابر المغلقة بالخليل جنوبي الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرطة الإسرائيلية

الأمم المتحدة

الضفة الغربية

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:35 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-17
Lebanon24
03:56 | 2025-12-17
Lebanon24
03:40 | 2025-12-17
Lebanon24
03:35 | 2025-12-17
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17
Lebanon24
03:29 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24