ترامب لن يسمح لإسرائيل بضم أي جزء من الضفة الغربية.. هذا ما أعلنته واشنطن

شددت نائبة المندوب الأميركي لدى جينيفر لوسيتا، مساء الثلاثاء، على أن الرئيس الأميركي لن يسمح لإسرائيل بضم أي جزء من الضفة الغربية، مضيفة خلال جلسة لمجلس الأمن أن يتوقع إنهاء العنف في الضفة.



وأضافت بالقول: "ما تزال تركز على الحفاظ على أمن واستقرار غزة والضفة الغربية.. وقد أوضح الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتوقع إنهاء العنف في الضفة الغربية وأنها لن تسمح بضم أي جزء منها".



وخلال جلسة الدولي حول التطورات في الضفة، دان رامز الأكبروف، وهو نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في ، التوسع الاستيطاني وقال إنه بلغ أعلى مستوياته منذ بدء الأمم المتحدة رصده عام 2017.

وأضاف: "في عام 2025، بلغ تقدم الاستيطان الإسرائيلي أعلى مستوى له منذ أن بدأت الأمم المتحدة تتبعه في عام 2017.. العمليات المستمرة في شمال الضفة الغربية تسببت في خسائر فادحة في الأرواح، وعمليات نزوح، ودمار واسع النطاق، لا سيما في مخيمات اللاجئين. ويُعد استمرار الوجود الأمني الإسرائيلي في هذه المخيمات انتهاكاً لالتزامات إنهاء الاحتلال غير الشرعي".



من جهتها، دانت بريطانيا العنف غير المسبوق للمستوطنين في الضفة. وأعرب القائم بأعمال مندوب المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة عن قلق لندن البالغ من زيادة عنف المستوطنين، وعرقلة الهجمات لجهود السلام. ودعت بريطانيا حكومة إسرائيل إلى الالتزام بتعهداتها.