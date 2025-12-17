تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب لن يسمح لإسرائيل بضم أي جزء من الضفة الغربية.. هذا ما أعلنته واشنطن
Lebanon 24
17-12-2025
|
01:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
شددت نائبة المندوب الأميركي لدى
الأمم المتحدة
جينيفر لوسيتا، مساء الثلاثاء، على أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لن يسمح لإسرائيل بضم أي جزء من الضفة الغربية، مضيفة خلال جلسة لمجلس الأمن أن
ترامب
يتوقع إنهاء العنف في الضفة.
وأضافت بالقول: "ما تزال
الولايات المتحدة
تركز على الحفاظ على أمن
إسرائيل
واستقرار غزة والضفة الغربية.. وقد أوضح الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتوقع إنهاء العنف في الضفة الغربية وأنها لن تسمح بضم أي جزء منها".
وخلال جلسة
مجلس الأمن
الدولي حول التطورات في الضفة، دان رامز الأكبروف، وهو نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في
الشرق الأوسط
، التوسع الاستيطاني
الإسرائيلي
وقال إنه بلغ أعلى مستوياته منذ بدء الأمم المتحدة رصده عام 2017.
وأضاف: "في عام 2025، بلغ تقدم الاستيطان الإسرائيلي أعلى مستوى له منذ أن بدأت الأمم المتحدة تتبعه في عام 2017.. العمليات
الإسرائيلية
المستمرة في شمال الضفة الغربية تسببت في خسائر فادحة في الأرواح، وعمليات نزوح، ودمار واسع النطاق، لا سيما في مخيمات اللاجئين. ويُعد استمرار الوجود الأمني الإسرائيلي في هذه المخيمات انتهاكاً لالتزامات إنهاء الاحتلال غير الشرعي".
من جهتها، دانت بريطانيا العنف غير المسبوق للمستوطنين في الضفة. وأعرب القائم بأعمال مندوب المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة عن قلق لندن البالغ من زيادة عنف المستوطنين، وعرقلة الهجمات لجهود السلام. ودعت بريطانيا حكومة إسرائيل إلى الالتزام بتعهداتها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
Lebanon 24
واشنطن: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
17/12/2025 11:10:11
17/12/2025 11:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة المندوب الأمريكي: الرئيس ترمب أوضح جليا أن الولايات المتحدة لن تسمح بضم أي جزء من الضفة الغربية
Lebanon 24
نائبة المندوب الأمريكي: الرئيس ترمب أوضح جليا أن الولايات المتحدة لن تسمح بضم أي جزء من الضفة الغربية
17/12/2025 11:10:11
17/12/2025 11:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إسرائيل "لن تقوم بأي خطوة" في الضفة الغربية
Lebanon 24
ترامب: إسرائيل "لن تقوم بأي خطوة" في الضفة الغربية
17/12/2025 11:10:11
17/12/2025 11:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية
17/12/2025 11:10:11
17/12/2025 11:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
مجلس الأمن
الإسرائيلي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
عرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار.. السلطات الأميركية تتعقب منفذ عملية إطلاق النار في جامعة براون
Lebanon 24
عرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار.. السلطات الأميركية تتعقب منفذ عملية إطلاق النار في جامعة براون
04:04 | 2025-12-17
17/12/2025 04:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم الاشتراكيين في ألمانيا: للتحفظ على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات بأوكرانيا
Lebanon 24
زعيم الاشتراكيين في ألمانيا: للتحفظ على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات بأوكرانيا
03:56 | 2025-12-17
17/12/2025 03:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يرسمه الغرب لأوكرانيا.. وثيقتان تكشفان
Lebanon 24
هذا ما يرسمه الغرب لأوكرانيا.. وثيقتان تكشفان
03:40 | 2025-12-17
17/12/2025 03:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم الارهابي الاسبوع الماضي.. سيدني تلغي احتفالات ليلة رأس السنة على شاطئ بوندي
Lebanon 24
بعد الهجوم الارهابي الاسبوع الماضي.. سيدني تلغي احتفالات ليلة رأس السنة على شاطئ بوندي
03:35 | 2025-12-17
17/12/2025 03:35:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني يؤكد: إيران وحدها قادرة على نزع سلاح حزب الله
Lebanon 24
تقرير بريطاني يؤكد: إيران وحدها قادرة على نزع سلاح حزب الله
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
05:58 | 2025-12-16
16/12/2025 05:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:04 | 2025-12-17
عرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار.. السلطات الأميركية تتعقب منفذ عملية إطلاق النار في جامعة براون
03:56 | 2025-12-17
زعيم الاشتراكيين في ألمانيا: للتحفظ على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات بأوكرانيا
03:40 | 2025-12-17
هذا ما يرسمه الغرب لأوكرانيا.. وثيقتان تكشفان
03:35 | 2025-12-17
بعد الهجوم الارهابي الاسبوع الماضي.. سيدني تلغي احتفالات ليلة رأس السنة على شاطئ بوندي
03:30 | 2025-12-17
تقرير بريطاني يؤكد: إيران وحدها قادرة على نزع سلاح حزب الله
03:29 | 2025-12-17
وفق آخر الاستطلاعات.. شعبية ترامب تتعافى
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 11:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 11:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 11:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24