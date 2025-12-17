تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ضغط أميركي لعقد لقاء ثلاثي.. تقرير اسرائيلي يكشف التفاصيل

Lebanon 24
17-12-2025 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1456339-639015609279929656.webp
Doc-P-1456339-639015609279929656.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤول إسرائيلي رفيع للقناة 13 الإسرائيلية إن إسرائيل توافق على عقد اجتماع اميركي اسرائيلي مصري، مشيراً إلى أنه "سيركز أساساً على التقدم نحو المرحلة التالية من الاتفاق في غزة، وعلى تطورات الملف الإيراني".

وبحسب القناة، سيُعقد نقاش حاسم في منزل نتنياهو، الخميس، حول المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة، والجيش الإسرائيلي سيقدم خطة تتضمن سيناريوهين، إما استمرار خطة ترامب، أو استئناف القتال.
وخلال الأيام الماضية، طُلب من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إعداد بدائل للخطوات المقبلة في غزة، سواء عبر العودة إلى القتال أو الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، كما أعلن عنها الرئيس ترامب خلال الأسبوعين الأخيرين.

ومن المتوقع أن تعرض المؤسسة الأمنية على رئيس الوزراء خيارات عملياتية في حال تقرر استئناف القتال، في حال لم تمنح الحكومة ثقتها لقوة متعددة الجنسيات تتولى مهمة نزع سلاح حركة حماس.

وفي المقابل، ستُقدَّم أيضاً خطة لتنفيذ خطوات من خطة ترامب، تشمل فتح معبر رفح بشكل كامل، وإدخال جهات دولية للتعامل مع مخلفات الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.

وقبل أيام أشار ترامب إلى ما وصفه بـ"مجلس السلام العالمي" الذي يُفترض أن يدير قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، مؤكداً أنه سيعلن عن أعضائه مطلع عام 2026.

وقال: "سيكون مجلس السلام واحداً من أكثر المجالس الأسطورية على الإطلاق. جميع القادة الكبار يريدون أن يكونوا جزءاً منه، وسنضم أشخاصاً يعرفون جيداً ما الذي يفعلونه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: ترامب يبذل جهودا لعقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مكانة إسرائيل الدولية انهارت.. تقرير إسرائيلي يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من علاقة بين لقاح كورونا ووفاة 10 أطفال؟ تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع ثلاثي أميركي إسرائيلي قطري في نيويورك اليوم لإعادة بناء العلاقات
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

قطاع غزة

إسرائيل

نتنياهو

القادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:35 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-17
Lebanon24
03:56 | 2025-12-17
Lebanon24
03:40 | 2025-12-17
Lebanon24
03:35 | 2025-12-17
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17
Lebanon24
03:29 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24