Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

وفق آخر الاستطلاعات.. شعبية ترامب تتعافى

Lebanon 24
17-12-2025 | 03:29
ظهرت استطلاعات رأي جديدة، صادرة عن مؤسسة Decision Desk HQ (DDHQ)، تحسّناً واضحاً في نسب التأييد الوظيفي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد فترة شهدت تراجعاً محدوداً في شعبيته خلال ولايته الثانية، وفقاً لصحيفة "ذا هيل" The Hill الأميركية.

وبحسب بيانات DDHQ، بلغت نسبة تأييد ترامب 44.8 في المئة، مسجلة ارتفاعاً قدره 3.5 نقاط مئوية مقارنة بالشهر الماضي، في مؤشر على استعادة جزء من الثقة الشعبية بزخم متسارع. وفي المقابل، انخفضت نسبة عدم الرضا عن أدائه إلى 51.7 في المئة حتى يوم الثلاثاء، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها عند 55.5 في المئة في منتصف تشرين الثاني الماضي.
ويأتي هذا التحسّن في وقت كثّف فيه الرئيس تحركاته الاقتصادية، لا سيما على صعيد معالجة القضايا المعيشية التي تشغل الرأي العام الأميركي، وعلى رأسها ملف تكاليف المعيشة والقدرة على تحمّل الأسعار. وفي هذا الإطار، زار ترامب ولاية بنسلفانيا للترويج لسياسات إدارته الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد ودعم النمو وفرص العمل.

ويرى مراقبون أن هذا الارتفاع في نسب التأييد يعكس تفاعلاً إيجابياً مع خطاب الإدارة الاقتصادية، خاصة في ظل مقارنات متزايدة مع تجارب سابقة، أبرزها تراجع شعبية الرئيس السابق جو بايدن بسبب الانطباع العام بعدم فعالية سياساته في مواجهة التضخم، رغم تأكيد إدارته آنذاك تحقيق تقدم في هذا الملف.

وفي الوقت الذي يبدي فيه بعض الجمهوريين في الكونغرس حذراً من تحديات اقتصادية محتملة، تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الرئيس ترامب نجح في وقف مسار التراجع واستعادة الزخم السياسي، مستفيداً من حضوره الميداني وتركيزه على الملفات ذات الأولوية لدى الناخبين، وهو ما يعزز موقعه السياسي مع اقتراب استحقاقات داخلية مهمة.
 
