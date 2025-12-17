تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
زعيم الاشتراكيين في ألمانيا: للتحفظ على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات بأوكرانيا
Lebanon 24
17-12-2025
|
03:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب رئيس الحزب الاشتراكي
الديمقراطي
الألماني لارس كلينجبايل، الأربعاء، عن تحفظه بشأن مشاركة جنود ألمان في مهمة لحفظ السلام في
أوكرانيا
.
وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج"
الألمانية
رداً على سؤال حول مشاركة محتملة: "لا ينبغي أن نخطو الخطوة الخامسة قبل الأولى، بل نخوض النقاش عندما يحين وقته فعلاً".
وأضاف كلينجبايل، الذي يتولى منصبي نائب المستشار ووزير المالية: "الأمر الواضح هو أن ألمانيا ستفي دائماً بمسؤولياتها. نحن بالفعل أكبر داعم لأوكرانيا اليوم".
وكانت عدة دول أوروبية أعلنت بعد مفاوضات استمرت يومين مع أوكرانيا والولايات المتحدة أول أمس الاثنين تأييدها لتشكيل "قوة متعددة الجنسيات من أجل أوكرانيا" بقيادة أوروبية.
وبموجب اتفاق مزمع لإنهاء الحرب بين
روسيا
وأوكرانيا، ستتولى هذه القوة الأوروبية المدعومة من
الولايات المتحدة
دعم القوات
الأوكرانية
وضمان أمن المجالين الجوي والبحري.
وقال كلينجبايل إن السؤال الحاسم الآن هو "ما إذا كان (الرئيس الروسي فلاديمير)
بوتين
سيتحرك"، وأضاف: "هو من بدأ هذه الحرب وبإمكانه إنهاؤها فوراً. وهو من يتحمل مسؤولية الموت اليومي.
الكرة
الآن في ملعبه. وما زالت لدي شكوك كبيرة في أن بوتين يريد السلام".
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أجاب أيضاً بشكل مراوغ عن سؤال بشأن مشاركة الجيش الألماني في قوة متعددة الجنسيات، وقال إن "تحالف الراغبين" لا يضم دولاً أوروبية فحسب، بل يضم أيضاً كندا وأستراليا ودولاً أخرى في العالم، وأضاف: "إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة، فسيكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا".
Advertisement
