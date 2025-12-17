زعيم الاشتراكيين في ألمانيا: للتحفظ على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات بأوكرانيا

أعرب رئيس الحزب الاشتراكي الألماني لارس كلينجبايل، الأربعاء، عن تحفظه بشأن مشاركة جنود ألمان في مهمة لحفظ السلام في .



وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" رداً على سؤال حول مشاركة محتملة: "لا ينبغي أن نخطو الخطوة الخامسة قبل الأولى، بل نخوض النقاش عندما يحين وقته فعلاً".



وأضاف كلينجبايل، الذي يتولى منصبي نائب المستشار ووزير المالية: "الأمر الواضح هو أن ألمانيا ستفي دائماً بمسؤولياتها. نحن بالفعل أكبر داعم لأوكرانيا اليوم".



وكانت عدة دول أوروبية أعلنت بعد مفاوضات استمرت يومين مع أوكرانيا والولايات المتحدة أول أمس الاثنين تأييدها لتشكيل "قوة متعددة الجنسيات من أجل أوكرانيا" بقيادة أوروبية.

وبموجب اتفاق مزمع لإنهاء الحرب بين وأوكرانيا، ستتولى هذه القوة الأوروبية المدعومة من دعم القوات وضمان أمن المجالين الجوي والبحري.



وقال كلينجبايل إن السؤال الحاسم الآن هو "ما إذا كان (الرئيس الروسي فلاديمير) سيتحرك"، وأضاف: "هو من بدأ هذه الحرب وبإمكانه إنهاؤها فوراً. وهو من يتحمل مسؤولية الموت اليومي. الآن في ملعبه. وما زالت لدي شكوك كبيرة في أن بوتين يريد السلام".



وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أجاب أيضاً بشكل مراوغ عن سؤال بشأن مشاركة الجيش الألماني في قوة متعددة الجنسيات، وقال إن "تحالف الراغبين" لا يضم دولاً أوروبية فحسب، بل يضم أيضاً كندا وأستراليا ودولاً أخرى في العالم، وأضاف: "إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة، فسيكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا".