عرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار.. السلطات الأميركية تتعقب منفذ عملية إطلاق النار في جامعة براون

يمشط خبراء (إف بي آي) المنطقة التي شهدت عملية إطلاق نار، وأسفرت عن مقتل طالبين في جامعة المرموقة، فيما تتواصل جهود البحث عن المهاجم لليوم الرابع.



أظهرت صور نشرها "إف بي آي" على شبكات التواصل الاجتماعي اختصاصيي المختبرات وفرق الاستجابة للأدلة وهم يجرون بحثاً جنائياً خارج حرم الجامعة في بروفيدنس بولاية رود آيلاند.



وقع إطلاق النار، السبت، عندما اقتحم رجل مسلح ببندقية مبنى ، أثناء امتحانات، ثم أطلق النار قبل أن يلوذ بالفرار.

