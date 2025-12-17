تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
عرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار.. السلطات الأميركية تتعقب منفذ عملية إطلاق النار في جامعة براون
Lebanon 24
17-12-2025
|
04:04
يمشط خبراء
مكتب التحقيقات الفيدرالي
(إف بي آي) المنطقة التي شهدت عملية إطلاق نار، وأسفرت عن مقتل طالبين في جامعة
براون
المرموقة، فيما تتواصل جهود البحث عن المهاجم لليوم الرابع.
أظهرت صور نشرها "إف بي آي" على شبكات التواصل الاجتماعي اختصاصيي المختبرات وفرق الاستجابة للأدلة وهم يجرون بحثاً جنائياً خارج حرم الجامعة في بروفيدنس بولاية رود آيلاند.
وقع إطلاق النار، السبت، عندما اقتحم رجل مسلح ببندقية مبنى
في الجامعة
، أثناء امتحانات، ثم أطلق النار قبل أن يلوذ بالفرار.
