عربي-دولي
أستراليا توّجه قائمة من الاتهامات بحق منفذ اعتداء شاطئ بونداي
Lebanon 24
17-12-2025
|
04:46
قامت الشرطة
الأسترالية
اليوم الأربعاء بتوجيه تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا وارتكاب مجموعة أخرى من الجرائم للمشتبه به في اعتداء شاطئ بونداي نافيد أكرم، وذلك عقب أسوأ عملية إطلاق نار جماعية تشهدها
أستراليا
منذ عقود.
وقالت شرطة
نيو ساوث
ويلز
إن "الشرطة ستتهم في المحكمة الرجل بالقيام بسلوك تسبب بالقتل وبإصابات خطيرة وبتعريض حياة أشخاص للخطر من أجل الدفاع عن قضية دينية وإثارة الخوف في المجتمع".
وأفادت في بيان بأن المؤشرات الأولية تدل على هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم داعش المدرج على قائمة الإرهاب في أستراليا".
إلى ذلك، نفت الفلبين أن تكون أراضيها تستخدم لتدريب "إرهابيين" بعد يوم على
الكشف عن
أن منفذي اعتداء سيدني قضيا شهر نوفمبر على
جزيرة
جنوبية حيث تنشط جماعات متشددة.
وقالت الناطقة باسم الرئاسة كلير
كاسترو
لدى تلاوتها بيانا صدر عن
مجلس الأمن القومي
: "لم يُقدَّم أي دليل لدعم المزاعم بأن البلاد استُخدمت لتدريب إرهابيين".
