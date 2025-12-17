تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أستراليا توّجه قائمة من الاتهامات بحق منفذ اعتداء شاطئ بونداي

Lebanon 24
17-12-2025 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1456417-639015690595739331.webp
Doc-P-1456417-639015690595739331.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت الشرطة الأسترالية اليوم الأربعاء بتوجيه تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا وارتكاب مجموعة أخرى من الجرائم للمشتبه به في اعتداء شاطئ بونداي نافيد أكرم، وذلك عقب أسوأ عملية إطلاق نار جماعية تشهدها أستراليا منذ عقود.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن "الشرطة ستتهم في المحكمة الرجل بالقيام بسلوك تسبب بالقتل وبإصابات خطيرة وبتعريض حياة أشخاص للخطر من أجل الدفاع عن قضية دينية وإثارة الخوف في المجتمع".

وأفادت في بيان بأن المؤشرات الأولية تدل على هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم داعش المدرج على قائمة الإرهاب في أستراليا".

إلى ذلك، نفت الفلبين أن تكون أراضيها تستخدم لتدريب "إرهابيين" بعد يوم على الكشف عن أن منفذي اعتداء سيدني قضيا شهر نوفمبر على جزيرة جنوبية حيث تنشط جماعات متشددة.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة كلير كاسترو لدى تلاوتها بيانا صدر عن مجلس الأمن القومي: "لم يُقدَّم أي دليل لدعم المزاعم بأن البلاد استُخدمت لتدريب إرهابيين".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شرطة أستراليا: توجيه 59 تهمة لمنفذ هجوم بونداي منها الإرهاب
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يعزّي ألبانيزي بضحايا هجوم شاطئ بونداي في سيدني
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو أحمد الأحمد؟ الرجل الذي واجه مطلق النار على شاطئ بوندي في أستراليا
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: هجوم بونداي في أستراليا كان مروعا
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن القومي

الأمن القومي

مجلس الأمن

الأسترالية

الأسترالي

نيو ساوث

الكشف عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:04 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17
Lebanon24
09:37 | 2025-12-17
Lebanon24
09:19 | 2025-12-17
Lebanon24
09:10 | 2025-12-17
Lebanon24
09:04 | 2025-12-17
Lebanon24
08:30 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24