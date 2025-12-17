أستراليا توّجه قائمة من الاتهامات بحق منفذ اعتداء شاطئ بونداي

قامت الشرطة اليوم الأربعاء بتوجيه تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا وارتكاب مجموعة أخرى من الجرائم للمشتبه به في اعتداء شاطئ بونداي نافيد أكرم، وذلك عقب أسوأ عملية إطلاق نار جماعية تشهدها منذ عقود.وقالت شرطة إن "الشرطة ستتهم في المحكمة الرجل بالقيام بسلوك تسبب بالقتل وبإصابات خطيرة وبتعريض حياة أشخاص للخطر من أجل الدفاع عن قضية دينية وإثارة الخوف في المجتمع".وأفادت في بيان بأن المؤشرات الأولية تدل على هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم داعش المدرج على قائمة الإرهاب في أستراليا".إلى ذلك، نفت الفلبين أن تكون أراضيها تستخدم لتدريب "إرهابيين" بعد يوم على أن منفذي اعتداء سيدني قضيا شهر نوفمبر على جنوبية حيث تنشط جماعات متشددة.وقالت الناطقة باسم الرئاسة كلير لدى تلاوتها بيانا صدر عن : "لم يُقدَّم أي دليل لدعم المزاعم بأن البلاد استُخدمت لتدريب إرهابيين".