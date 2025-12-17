البرد والأمطار يحصدان الأرواح في غزة وسط انهيار المنازل وانعدام المأوى

لا يزال المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة يفاقم من معاناة الناس في ولا سيما الذي فقدوا خيامهم وأصبحوا يعيشون في العراء، وآخرين انهارت بيوتهم بسبب مياه الأمطار.



ورصد مراسلو جانبا من معاناة الناس في عدد من مناطق القطاع حيث نقل شادي شامية صور منزل مهدد بالانهيار بمخيم الشاطئ، وقال إن أصحابه يرفضون مغادرته لأنهم لا يملكون رفاهية إيجاد خيمة للعيش فيها.



ورغم تحذير الدفاع المدني لسكان المنزل من إمكانية انهياره في أي لحظة فإنهم تمسكوا بالبقاء فيه ومواجهة مصيرهم، حسب ما نقله شامية، الذي أكد عدم وجود بسبب القيود التي تفرضها .



وكان رئيس بلدية البطة، قال في مقابلة مع الجزيرة اليوم الأربعاء، إن 20 فلسطينيا قضوا بسبب البرد، وإن التحديات التي تواجه البلدية تتعاظم يوما بعد يوم.



وأوضح البطة أنه لم يتبق في مدينة غزة أكثر من 70 ألف بيت غالبيتها مهددة بالانهيار، في حين لا يمكن للخيام الموجودة حاليا مواجهة قوة البرد والأمطار.



وأكد أن البلدية لم تعد تملك معدات لتصريف مياه الأمطار ولا بيوتا متنقلة لإيواء الناس رغم الاتفاق على إدخال هذه البيوت في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.



وقال إنها المرة الأولى في تاريخ التي يموت فيها الناس بسبب البرد والأمطار، مناشدا الوسطاء العمل بجدية على إدخال والبيوت المتنقلة لإنقاذ الناس.





