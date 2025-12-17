تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البرد والأمطار يحصدان الأرواح في غزة وسط انهيار المنازل وانعدام المأوى

Lebanon 24
17-12-2025 | 05:21
A-
A+

Doc-P-1456428-639015710546171839.jpg
Doc-P-1456428-639015710546171839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يزال المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة يفاقم من معاناة الناس في قطاع غزة ولا سيما النازحين الذي فقدوا خيامهم وأصبحوا يعيشون في العراء، وآخرين انهارت بيوتهم بسبب مياه الأمطار.

ورصد مراسلو الجزيرة جانبا من معاناة الناس في عدد من مناطق القطاع حيث نقل شادي شامية صور منزل مهدد بالانهيار بمخيم الشاطئ، وقال إن أصحابه يرفضون مغادرته لأنهم لا يملكون رفاهية إيجاد خيمة للعيش فيها.

ورغم تحذير الدفاع المدني لسكان المنزل من إمكانية انهياره في أي لحظة فإنهم تمسكوا بالبقاء فيه ومواجهة مصيرهم، حسب ما نقله شامية، الذي أكد عدم وجود خيام بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل.

وكان رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، قال في مقابلة مع الجزيرة اليوم الأربعاء، إن 20 فلسطينيا قضوا بسبب البرد، وإن التحديات التي تواجه البلدية تتعاظم يوما بعد يوم.

وأوضح البطة أنه لم يتبق في مدينة غزة أكثر من 70 ألف بيت غالبيتها مهددة بالانهيار، في حين لا يمكن للخيام الموجودة حاليا مواجهة قوة البرد والأمطار.

وأكد أن البلدية لم تعد تملك معدات لتصريف مياه الأمطار ولا بيوتا متنقلة لإيواء الناس رغم الاتفاق على إدخال هذه البيوت في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال إنها المرة الأولى في تاريخ فلسطين التي يموت فيها الناس بسبب البرد والأمطار، مناشدا الوسطاء العمل بجدية على إدخال الخيام والبيوت المتنقلة لإنقاذ الناس.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني بغزة: وفاة 17 فلسطينيا إثر انهيار المباني في قطاع غزة بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إنهيار باب أحد أكبر المساجد في فلسطين بسبب الأمطار
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
انهيار 10 منازل منذ بداية العاصفة التي تشهدها مدينة غزة وشمال القطاع (التلفزيون العربي)
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد حقّ العودة: الأونروا تتحمّل مسؤولية انهيار المنازل في المخيمات
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24

علاء الدين

النازحين

خان يونس

قطاع غزة

إسرائيل

الجزيرة

الخيام

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:04 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17
Lebanon24
09:37 | 2025-12-17
Lebanon24
09:19 | 2025-12-17
Lebanon24
09:10 | 2025-12-17
Lebanon24
09:04 | 2025-12-17
Lebanon24
08:30 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24