فيديو أثار ضجّة في مصر... شاهدوا ما فعله رجل مسنّ بفتاة داخل "المترو"

ضجت في مصر، بمقطع فيديو لمسنّ من صعيد مصر، وهو يقوم بتعنيف فتاة في إحدى عربات "مترو الأنفاق"، إعتراضاً على وضعية جلوسها، بسبب وضعها ساقاً فوق الأخرى.



وفي الفيديو، ظل الرجل المسنّ يصيح بأعلى صوته داخل "المترو" على الفتاة، بينما عمدت الأخيرة إلى توثيق ما فعله، ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعيّ. (العربية)

