عربي-دولي

إيران وروسيا تجريان مشاورات لمنع هجمات إسرائيلية جديدة

Lebanon 24
17-12-2025 | 06:11
تجري إيران مشاورات مع روسيا لمنع هجمات إسرائيلية جديدة، فيما أثنت موسكو على اتفاقية الشراكة مع طهران والتي تمتد لعشرين سنة مقبلة.

وحلال مباحثات إيرانية - روسية، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ضرورة إجراء مشاورات، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حول منع تكرار الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الإيرانية.

وأشار عراقجي إلى أن طهران وموسكو لديهما "نهج ووجهات نظر مشتركة حول كافة الأجندة الدولية تقريباً، ويدعمان بعضهما البعض على المنصات الدولية".

من الجدير بالذكر أن إسرائيل شنت ليلة 13 حزيران عملية عسكرية ضد إيران، وبدورها نفذت طهران هجمات مضادة، وفي 22 جزيران هاجم سلاح الجو الأميركي 3 منشآت نووية إيرانية، ومساء 23 حزيران شنت طهران هجوماً صاروخياً على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر.

وفي وقت لاحق قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 24 يونيو.

بدوره، أعلن لافروف، أن اتفاقية الشراكة الشاملة بين روسيا وإيران تحدد المعايير الاسترشادية في جميع المجالات لمنظور يمتد لعشرين عاماً.

وقال لافروف مفتتحا المباحثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي: "مما لا شك فيه أن الحدث الرئيسي والأبرز في علاقاتنا هذا العام، كان توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة ودخولها حيز التنفيذ، والتي تجسد الطبيعة الخاصة لتعاوننا وتضع مبادئ استرشادية في جميع المجالات ذات الأولوية لمنظور يمتد لعشرين عاماً".

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ناقشا أهداف هذه الوثيقة الهامة قبل عدة أيام.

وأضاف: "لدينا اليوم فرصة جيدة لمناقشة مساهمتنا في السياسة الخارجية في حل هذه المسائل".

كما أعلن لافروف أنه سيناقش مع نظيره الإيراني الوضع حول فلسطين و"مختلف الأوضاع الإقليمية والدولية بهدف تعزيز وتحسين جودة تنسيقنا بشأن هذه القضايا، بما في ذلك بالطبع الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وزير الخارجية

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

