تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قرب فنزويلا... كارثة جويّة كادت أنّ تحصل
Lebanon 24
17-12-2025
|
06:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كادت طائرة خاصة أن تصطدم بطائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأميركي قرب
فنزويلا
، السبت الماضي، وذلك بعد
يوم واحد
من حادثة مماثلة وقعت في المنطقة نفسها.
وكشفت تسجيلات اتصالات لاسلكية راجعتها شبكة "
سي إن
إن" الأميركية، أن طائرة رجل أعمال من طراز "
فالكون
900 إكس"، كانت في رحلة من
أوروبا
إلى ميامي، كادت تصطدم بطائرة تزويد بالوقود.
وأفاد أحد ربابنة الطائرة لمراقبي حركة الملاحة الجوية في كوراساو بوقوع اقتراب خطير بين طائرتهم وطائرة تزويد بالوقود، ظهر السبت الماضي.
وقال أحد الطيارين للمراقبين إن الطائرة الأخرى "كانت قريبة جدا"، وذلك على ارتفاع يقارب 26 ألف قدم، وأضاف الطيار: "كنا نصعد مباشرة باتجاهها، كانت كبيرة، ربما 777 أو 767"، وفقا لتسجيلات التقطها موقع "لايف آتك نت". (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: طائراتنا العسكرية تجري دوريات شبه دائمة في الأجواء الدولية قرب فنزويلا
Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: طائراتنا العسكرية تجري دوريات شبه دائمة في الأجواء الدولية قرب فنزويلا
17/12/2025 17:00:29
17/12/2025 17:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كوبا: احتجاز ناقلة نفط أميركية قرب سواحل فنزويلا "تصعيد عدواني"
Lebanon 24
كوبا: احتجاز ناقلة نفط أميركية قرب سواحل فنزويلا "تصعيد عدواني"
17/12/2025 17:00:29
17/12/2025 17:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلات أميركية قرب فنزويلا.. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
مقاتلات أميركية قرب فنزويلا.. هل اقتربت الحرب؟
17/12/2025 17:00:29
17/12/2025 17:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ريابكوف: الإجراءات الأميركية قرب فنزويلا تخلق مناخاً من التوتر المتزايد
Lebanon 24
ريابكوف: الإجراءات الأميركية قرب فنزويلا تخلق مناخاً من التوتر المتزايد
17/12/2025 17:00:29
17/12/2025 17:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
سكاي نيوز
سكاي نيو
يوم واحد
أوروبا
فالكون
الملاح
الملا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"أنا لست كلبة عندك!".. إليكم ما شهده الكنيست الإسرائيليّ اليوم بين نائبين!
Lebanon 24
"أنا لست كلبة عندك!".. إليكم ما شهده الكنيست الإسرائيليّ اليوم بين نائبين!
09:53 | 2025-12-17
17/12/2025 09:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:45 | 2025-12-17
17/12/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات الإعدام الجماعي والاغتصاب الممنهج في دارفور تثير غضب المجتمع الدولي
Lebanon 24
عمليات الإعدام الجماعي والاغتصاب الممنهج في دارفور تثير غضب المجتمع الدولي
09:37 | 2025-12-17
17/12/2025 09:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 4500 عام.. إكتشاف معبد لـ"إله الشمس" في مصر
Lebanon 24
عمره 4500 عام.. إكتشاف معبد لـ"إله الشمس" في مصر
09:19 | 2025-12-17
17/12/2025 09:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تُفّضل أوكرانيا وأوروبا الحرب على "سلام هشّ"؟
Lebanon 24
لماذا تُفّضل أوكرانيا وأوروبا الحرب على "سلام هشّ"؟
09:10 | 2025-12-17
17/12/2025 09:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
15:23 | 2025-12-16
16/12/2025 03:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "غارة سبلين"... ماذا كشفت المعلومات؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "غارة سبلين"... ماذا كشفت المعلومات؟
10:03 | 2025-12-16
16/12/2025 10:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:53 | 2025-12-17
"أنا لست كلبة عندك!".. إليكم ما شهده الكنيست الإسرائيليّ اليوم بين نائبين!
09:45 | 2025-12-17
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:37 | 2025-12-17
عمليات الإعدام الجماعي والاغتصاب الممنهج في دارفور تثير غضب المجتمع الدولي
09:19 | 2025-12-17
عمره 4500 عام.. إكتشاف معبد لـ"إله الشمس" في مصر
09:10 | 2025-12-17
لماذا تُفّضل أوكرانيا وأوروبا الحرب على "سلام هشّ"؟
09:04 | 2025-12-17
اليمن: الزبيدي يؤكد جاهزية القوات المسلحة الجنوبية للمعركة الفاصلة ضد الحوثيين
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 17:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 17:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 17:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24