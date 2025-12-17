تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قرب فنزويلا... كارثة جويّة كادت أنّ تحصل

Lebanon 24
17-12-2025 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1456460-639015746826713556.jpg
Doc-P-1456460-639015746826713556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كادت طائرة خاصة أن تصطدم بطائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأميركي قرب فنزويلا، السبت الماضي، وذلك بعد يوم واحد من حادثة مماثلة وقعت في المنطقة نفسها.

وكشفت تسجيلات اتصالات لاسلكية راجعتها شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن طائرة رجل أعمال من طراز "فالكون 900 إكس"، كانت في رحلة من أوروبا إلى ميامي، كادت تصطدم بطائرة تزويد بالوقود.

وأفاد أحد ربابنة الطائرة لمراقبي حركة الملاحة الجوية في كوراساو بوقوع اقتراب خطير بين طائرتهم وطائرة تزويد بالوقود، ظهر السبت الماضي.
 
وقال أحد الطيارين للمراقبين إن الطائرة الأخرى "كانت قريبة جدا"، وذلك على ارتفاع يقارب 26 ألف قدم، وأضاف الطيار: "كنا نصعد مباشرة باتجاهها، كانت كبيرة، ربما 777 أو 767"، وفقا لتسجيلات التقطها موقع "لايف آتك نت". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: طائراتنا العسكرية تجري دوريات شبه دائمة في الأجواء الدولية قرب فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 17:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
كوبا: احتجاز ناقلة نفط أميركية قرب سواحل فنزويلا "تصعيد عدواني"
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 17:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاتلات أميركية قرب فنزويلا.. هل اقتربت الحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 17:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ريابكوف: الإجراءات الأميركية قرب فنزويلا تخلق مناخاً من التوتر المتزايد
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 17:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

سكاي نيوز

سكاي نيو

يوم واحد

أوروبا

فالكون

الملاح

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:53 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:53 | 2025-12-17
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17
Lebanon24
09:37 | 2025-12-17
Lebanon24
09:19 | 2025-12-17
Lebanon24
09:10 | 2025-12-17
Lebanon24
09:04 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24