قرب فنزويلا... كارثة جويّة كادت أنّ تحصل

كادت طائرة خاصة أن تصطدم بطائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأميركي قرب ، السبت الماضي، وذلك بعد من حادثة مماثلة وقعت في المنطقة نفسها.



وكشفت تسجيلات اتصالات لاسلكية راجعتها شبكة " إن" الأميركية، أن طائرة رجل أعمال من طراز " 900 إكس"، كانت في رحلة من إلى ميامي، كادت تصطدم بطائرة تزويد بالوقود.



وأفاد أحد ربابنة الطائرة لمراقبي حركة الملاحة الجوية في كوراساو بوقوع اقتراب خطير بين طائرتهم وطائرة تزويد بالوقود، ظهر السبت الماضي.

وقال أحد الطيارين للمراقبين إن الطائرة الأخرى "كانت قريبة جدا"، وذلك على ارتفاع يقارب 26 ألف قدم، وأضاف الطيار: "كنا نصعد مباشرة باتجاهها، كانت كبيرة، ربما 777 أو 767"، وفقا لتسجيلات التقطها موقع "لايف آتك نت". (سكاي نيوز عربية)