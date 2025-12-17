بلدية المنية تحظر الضجيج والموسيقى الصاخبة داخل الأحياء السكنية

شدّدت بلدية ، في بيان، على "منع استخدام الدراجات النارية والسيارات ذات الأصوات المرتفعة أو المعدّلة، ولا سيّما تلك المزودة بعوادم غير قانونية، إضافة إلى منع أو مكبّرات الصوت داخل السيارات أو الدراجات النارية بمستويات مرتفعة، خاصة في الأحياء السكنية وخلال ساعات الليل، حرصًا على راحة المواطنين وحفاظًا على السلامة العامة"، معلنة انها "ستمنع القيام بأي تصرّف من شأنه التسبّب بالضجيج أو الإزعاج ضمن نطاق البلدة".وأكدت البلدية أنّها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".