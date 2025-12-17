تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بلدية المنية تحظر الضجيج والموسيقى الصاخبة داخل الأحياء السكنية
Lebanon 24
17-12-2025
|
06:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدّدت بلدية
المنية
، في بيان، على "منع استخدام الدراجات النارية والسيارات ذات الأصوات المرتفعة أو المعدّلة، ولا سيّما تلك المزودة بعوادم غير قانونية، إضافة إلى منع
تشغيل الموسيقى
أو مكبّرات الصوت داخل السيارات أو الدراجات النارية بمستويات مرتفعة، خاصة في الأحياء السكنية وخلال ساعات الليل، حرصًا على راحة المواطنين وحفاظًا على السلامة العامة"، معلنة انها "ستمنع القيام بأي تصرّف من شأنه التسبّب بالضجيج أو الإزعاج ضمن نطاق البلدة".
وأكدت البلدية أنّها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في المنية.. إخماد حريق اندلع ليلا داخل شقة سكنية
Lebanon 24
في المنية.. إخماد حريق اندلع ليلا داخل شقة سكنية
17/12/2025 17:00:49
17/12/2025 17:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني والخير يطلقان كورنيش المنية الجديد: خطوة لتحسين حياة الأهالي
Lebanon 24
رسامني والخير يطلقان كورنيش المنية الجديد: خطوة لتحسين حياة الأهالي
17/12/2025 17:00:49
17/12/2025 17:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: عمليات النسف والتدمير للمنازل والأحياء السكنية في غزة خاصة في شرقها انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
حماس: عمليات النسف والتدمير للمنازل والأحياء السكنية في غزة خاصة في شرقها انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار
17/12/2025 17:00:49
17/12/2025 17:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل موسيقي للجنة التحضيرية لفيلم FINIKIA خُصِّص لإجراء المرحلة النهائية من مسابقة تأليف الموسيقى (صور)
Lebanon 24
حفل موسيقي للجنة التحضيرية لفيلم FINIKIA خُصِّص لإجراء المرحلة النهائية من مسابقة تأليف الموسيقى (صور)
17/12/2025 17:00:49
17/12/2025 17:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تشغيل الموسيقى
عواد
تابع
قد يعجبك أيضاً
"أنا لست كلبة عندك!".. إليكم ما شهده الكنيست الإسرائيليّ اليوم بين نائبين!
Lebanon 24
"أنا لست كلبة عندك!".. إليكم ما شهده الكنيست الإسرائيليّ اليوم بين نائبين!
09:53 | 2025-12-17
17/12/2025 09:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:45 | 2025-12-17
17/12/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات الإعدام الجماعي والاغتصاب الممنهج في دارفور تثير غضب المجتمع الدولي
Lebanon 24
عمليات الإعدام الجماعي والاغتصاب الممنهج في دارفور تثير غضب المجتمع الدولي
09:37 | 2025-12-17
17/12/2025 09:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 4500 عام.. إكتشاف معبد لـ"إله الشمس" في مصر
Lebanon 24
عمره 4500 عام.. إكتشاف معبد لـ"إله الشمس" في مصر
09:19 | 2025-12-17
17/12/2025 09:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تُفّضل أوكرانيا وأوروبا الحرب على "سلام هشّ"؟
Lebanon 24
لماذا تُفّضل أوكرانيا وأوروبا الحرب على "سلام هشّ"؟
09:10 | 2025-12-17
17/12/2025 09:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
15:23 | 2025-12-16
16/12/2025 03:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "غارة سبلين"... ماذا كشفت المعلومات؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "غارة سبلين"... ماذا كشفت المعلومات؟
10:03 | 2025-12-16
16/12/2025 10:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبرت ست الكل".. منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها تعرّفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
"كبرت ست الكل".. منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها تعرّفوا إلى عريسها (صور)
23:44 | 2025-12-16
16/12/2025 11:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:53 | 2025-12-17
"أنا لست كلبة عندك!".. إليكم ما شهده الكنيست الإسرائيليّ اليوم بين نائبين!
09:45 | 2025-12-17
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:37 | 2025-12-17
عمليات الإعدام الجماعي والاغتصاب الممنهج في دارفور تثير غضب المجتمع الدولي
09:19 | 2025-12-17
عمره 4500 عام.. إكتشاف معبد لـ"إله الشمس" في مصر
09:10 | 2025-12-17
لماذا تُفّضل أوكرانيا وأوروبا الحرب على "سلام هشّ"؟
09:04 | 2025-12-17
اليمن: الزبيدي يؤكد جاهزية القوات المسلحة الجنوبية للمعركة الفاصلة ضد الحوثيين
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 17:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 17:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 17:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24