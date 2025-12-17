تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بلدية المنية تحظر الضجيج والموسيقى الصاخبة داخل الأحياء السكنية

Lebanon 24
17-12-2025 | 06:55
شدّدت بلدية المنية، في بيان، على "منع استخدام الدراجات النارية والسيارات ذات الأصوات المرتفعة أو المعدّلة، ولا سيّما تلك المزودة بعوادم غير قانونية، إضافة إلى منع تشغيل الموسيقى أو مكبّرات الصوت داخل السيارات أو الدراجات النارية بمستويات مرتفعة، خاصة في الأحياء السكنية وخلال ساعات الليل، حرصًا على راحة المواطنين وحفاظًا على السلامة العامة"، معلنة انها "ستمنع القيام بأي تصرّف من شأنه التسبّب بالضجيج أو الإزعاج ضمن نطاق البلدة".

وأكدت البلدية أنّها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
 
