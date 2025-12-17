تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
نيجيريا تعزز قدراتها الدفاعية بشراء 24 مقاتلة إم‑346

Lebanon 24
17-12-2025 | 08:22
أعلنت نيجيريا عن إتمام صفقة لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز "إم‑346 إف آي" من شركة الصناعات الجوية والدفاعية الإيطالية ليوناردو، بقيمة تقدّر بنحو 1.2 مليار يورو، تشمل عقود صيانة ودعم طويل الأمد.

وتأتي الصفقة ضمن خطة نيجيريا لتحديث قواتها الجوية وتوسيع قدراتها العملياتية، إذ ينتظر أن تبدأ عمليات التسليم مطلع عام 2025 مع وصول 3 طائرات، على أن يكتمل تسليم الأسطول بحلول منتصف 2026.

وكانت الحكومة قد وافقت سابقا على خطة اقتراض بقيمة 618 مليون دولار لشراء 6 طائرات هجومية من الطراز نفسه مع ذخائر مرافقة.

إلى جانب هذه المقاتلات، تعمل أبوجا على تعزيز قدراتها عبر شراء مروحيات وأنظمة دعم، في محاولة لإعادة هيكلة سلاح الجو بما يواكب التحديات الأمنية المتصاعدة.

تزامنت الصفقة مع استمرار أزمات داخلية معقدة، أبرزها التمرد المسلح في شمال شرق البلاد، وانتشار عصابات مسلحة في الشمال الغربي، فضلا عن نزاعات مجتمعية في منطقة الحزام الأوسط.

وقد استنزفت هذه التحديات موارد الدولة وأدت إلى نزوح واسع للسكان، كما انعكست سلبا على ثقة المستثمرين في المنطقة.

ويرى مراقبون أن إدخال مقاتلات حديثة بقدرات قتالية واستطلاعية متقدمة سيمنح نيجيريا أدوات إضافية لمواجهة هذه التهديدات، ويعزز قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة ضد الجماعات المسلحة.

ويظهر اختيار نيجيريا لشريك إيطالي في مجال التسليح تحولا في إستراتيجيتها الدفاعية، بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين.

إذ تعرض الشركات الإيطالية معدات حديثة بأسعار أقل نسبيا، مع توفير خدمات الصيانة ونقل التكنولوجيا، وهو ما يمنح أبوجا مرونة أكبر في إدارة قدراتها العسكرية. (الجزيرة)
