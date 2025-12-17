تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عمليات الإعدام الجماعي والاغتصاب الممنهج في دارفور تثير غضب المجتمع الدولي

Lebanon 24
17-12-2025 | 09:37
A-
A+

Doc-P-1456532-639015863656400246.jpg
Doc-P-1456532-639015863656400246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت قوات الدعم السريع السودانية بتدمير وإخفاء أدلة على عمليات قتل جماعي ارتكبتها بعد اجتياحها مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب البلاد، وفق ما كشف تقرير جديد، اليوم الأربعاء.

وقال مختبر الأبحاث الإنسانية بـ"جامعة ييل"، الذي يستخدم صوراً للأقمار الاصطناعية لرصد الفظائع منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إن هذه الأخيرة "دمرت وأخفت أدلة على عمليات القتل الجماعي واسعة النطاق التي ارتكبتها" في عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأثارت سيطرة قوات الدعم السريع العنيفة على آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور في أكتوبر (تشرين الأول) غضباً دولياً بسبب تقارير تحدثت عن عمليات إعدام خارج إطار القضاء واغتصاب ممنهج واحتجاز جماعي.

وأكد مختبر الأبحاث الإنسانية أنه حدد في أعقاب سيطرة الدعم السريع على المدينة 150 أثراً يتطابق مع رفات بشرية.

وتتطابق عشرات من هذه الآثار مع تقارير عن عمليات الإعدام، وتتطابق عشرات أخرى مع تقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع قتلت مدنيين أثناء فرارهم.

وأضاف المختبر أنه في غضون شهر، اختفى ما يقرب من 60 من تلك الآثار، بينما ظهرت ثماني مناطق حفر قرب مواقع القتل الجماعي لا تتوافق مع ممارسات الدفن المدنية.

وخلص التقرير إلى أن "عمليات قتل جماعي وتخلص من الجثث على نطاق واسع ومنهجي قد حدثت"، مقدراً عدد القتلى في المدينة بعشرات الآلاف.

وطالبت منظمات إغاثة والأمم المتحدة مراراً بالوصول الآمن إلى الفاشر، حيث لا تزال الاتصالات مقطوعة ويُقدر عدد الناجين المحاصرين بعشرات الآلاف، وكثير منهم محتجزون لدى قوات الدعم السريع.
(الحدث)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بريطانيا: التقارير الواردة من دارفور مرعبة مع ارتكاب فظائع وإعدامات جماعية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد: التصديق على قانون إعدام الأسرى يعني تعريض آلاف من أبناء شعبنا للإعدام الجماعي
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لـ BBC: ما حدث في غزة إبادة جماعية والمجتمع الدولي يدرك ذلك
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بالسودان: وصلتنا تقارير عن إعدامات جماعية لمدنيين وهم يحاولون الفرار
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية شمال دارفور

قوات الدعم السريع

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

جامعة ييل

السودان

القضاء

سوداني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:18 | 2025-12-17
Lebanon24
12:00 | 2025-12-17
Lebanon24
11:53 | 2025-12-17
Lebanon24
11:32 | 2025-12-17
Lebanon24
11:29 | 2025-12-17
Lebanon24
11:06 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24