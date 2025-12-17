تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
سرقة تطال سجلات مهمّة جدّاً في سوريا
Lebanon 24
17-12-2025
|
10:23
تعرّض
مركز الوثائق
التاريخية التابع للمديرية العامة للآثار والمتاحف في
دمشق
لعملية سطو.
وطالت السرقة معدات إلكترونية وكومبيوترات و"هاردات" تخزين.
ويضمّ المركز مئات سجلات المحاكم العثمانية التجارية والقانونية، ومجموعات خاصة من الأوراق والرسائل والوثائق التي تعود لمراحل مختلفة من تاريخ
سوريا
وتشكيل دولتها وشخصياتها التي كان لها دور بارز في تأسيس الدولة.
وتصنف آلاف من هذه الوثائق على أنها نادرة وقيمة تاريخيا، ولا تتوافر في أي مكان في العالم. (روسيا اليوم)
