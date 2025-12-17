سرقة تطال سجلات مهمّة جدّاً في سوريا

تعرّض التاريخية التابع للمديرية العامة للآثار والمتاحف في لعملية سطو.

وطالت السرقة معدات إلكترونية وكومبيوترات و"هاردات" تخزين.



ويضمّ المركز مئات سجلات المحاكم العثمانية التجارية والقانونية، ومجموعات خاصة من الأوراق والرسائل والوثائق التي تعود لمراحل مختلفة من تاريخ وتشكيل دولتها وشخصياتها التي كان لها دور بارز في تأسيس الدولة.

وتصنف آلاف من هذه الوثائق على أنها نادرة وقيمة تاريخيا، ولا تتوافر في أي مكان في العالم. (روسيا اليوم)