بالصور... ضبط كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون في سوريا

أعلن قائد الأمن الداخلي في حماة العميد ملهم الشنتوت، أنّ فرع مكافحة المخدرات بالتعاون مع ، باشر عمليات رصد وتعقب للمدعو ت.هـ. المتورط بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها والترويج لها داخل المحافظة، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.



وأفاد الشنتوت بأنه وعقب متابعة دقيقة ومستمرة، جرى تحديد مكان وجود ت.ه وإلقاء القبض عليه في عملية ميدانية نوعية نفذت وفق الأصول القانونية.

وأسفرت العملية عن ضبط نحو مليون و253 ألف حبة من مادة "الكبتاغون"، بالإضافة إلى بندقية آلية من نوع "كلاشنكوف". (روسيا اليوم)