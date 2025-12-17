تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

هجوم سيبراني إيراني يطال هاتف رئيس وزراء إسرائيل السابق!

Lebanon 24
17-12-2025 | 11:06
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تعرّض الهاتف الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت لاختراق إلكتروني نفذته شبكة قرصنة إيرانية تُطلق على نفسها اسم "خنديلا"، رغم أن الجهاز من طراز آيفون 13.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية كان أن القراصنة تمكنوا من الحصول على صور ومقاطع فيديو وتسجيل صوتي باللغة الإنكليزية، إضافة إلى أرقام هاتفية محفوظة على الجهاز، ونشروا محادثة نصية واحدة مع سيدة تُدعى أفيا ساسي، وهي ضابطة احتياط من الوسط الديني. وأشارت إلى أن بينيت كان قد نشر صورة لها على حسابه في فيسبوك مطلع تشرين الثاني الماضي.

في المقابل، اكتفى مكتب بينيت بتعليق مقتضب أكد فيه أن الهاتف :غير مستخدم حاليًا"، وأن الجهات الأمنية والتقنية المختصة تتابع القضية، من دون تأكيد أو نفي حادثة الاختراق.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى مجموعات إيرانية، إذ كانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت في وقت سابق عن اختراق كاميرات أمنية في شوارع تل أبيب ومحيط حائط البراق في القدس، مع رسائل تهديد من قبيل: "نراقب أنشطتكم خطوة بخطوة".

كما أفادت القناة 13 العبرية بأن مجموعة قرصنة تُدعى "موسى ستاف"، محسوبة على إيران، نشرت تسجيلات مصورة من كاميرات المراقبة المنتشرة في أنحاء إسرائيل، مؤكدة أن هذه العمليات تندرج ضمن هجمات أوسع نفذتها في مواقع مختلفة. (ارم نيوز)
