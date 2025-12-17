بعد الحصار النفطي… الجيش الفنزويلي يتوعّد بالتصدي

ردّ الجيش الفنزويلي على تهديدات الرئيس الأميركي ، مؤكّدًا أنها "لن ترهبنا"، وذلك عقب قراره فرض حصار على ناقلات الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى أو المغادرة منها.



وأكد بادرينو لوبيز، خلال مناسبة حضرها كبار العسكريين الذين أعلنوا ولاءهم للرئيس ، أن بلاده "لن تخضع للتهديدات الفظة والمتغطرسة"، مشددًا على أن "كرامة الوطن غير قابلة للمساومة أو الخضوع لأي جهة"، وفق ما نقلته .

