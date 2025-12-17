تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بعد الحصار النفطي… الجيش الفنزويلي يتوعّد بالتصدي
Lebanon 24
17-12-2025
|
11:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردّ الجيش الفنزويلي على تهديدات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، مؤكّدًا أنها "لن ترهبنا"، وذلك عقب قراره فرض حصار على ناقلات
النفط
الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى
فنزويلا
أو المغادرة منها.
وأكد
وزير الدفاع
فلاديمير
بادرينو لوبيز، خلال مناسبة حضرها كبار
القادة
العسكريين الذين أعلنوا ولاءهم للرئيس
نيكولاس مادورو
، أن بلاده "لن تخضع للتهديدات الفظة والمتغطرسة"، مشددًا على أن "كرامة الوطن غير قابلة للمساومة أو الخضوع لأي جهة"، وفق ما نقلته
وكالة الصحافة الفرنسية
.
