جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ما أسباب الهزة الأرضية التي ضربت السعودية؟

Lebanon 24
17-12-2025 | 11:32
كشف المتحدّث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، تفاصيل الهزة الأرضية التي رصدتها محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في المنطقة الشرقية بالمملكة فجر اليوم الأربعاء.

وأوضح أبا الخيل أن الهزة وقعت عند الساعة 1:11 صباحًا بتوقيت السعودية، عند إحداثيات 24.1323 شمالًا و49.1572 شرقًا، وبلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق يقارب 8 كيلومترات.

وأكد أن الهزة لم تسفر عن أي أضرار أو خسائر نظرًا لضعف شدتها، مشيرًا إلى أن سببها يعود إلى الضغوط التكتونية الناتجة عن تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية في منطقة جبال زاجروس داخل الأراضي الإيرانية، ما أدى إلى تنشيط بعض الصدوع في القشرة الأرضية بالمنطقة الشرقية، وحدوث الهزة. (روسيا اليوم)
