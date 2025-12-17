عالم نووي يُقتل في منزله بالولايات المتحدة.. ما علاقة إسرائيل؟

سلّطت صحيفة " " الضوء على حادثة مقتل بروفيسور في مجال العلوم النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بالولايات المتحدة، والتي أثارت جدلًا واسعًا وتساؤلات حول خلفياتها ودوافعها.



وأفادت الصحيفة بأن السلطات الأميركية فتحت تحقيقًا في جريمة قتل الأكاديمي نونو لوريرو (47 عامًا)، الذي قُتل رصاصًا داخل منزله في ضاحية بروكلين الراقية بمدينة بوسطن، من دون توقيف أي مشتبه بهم حتى الآن.



ويُعد لوريرو من الأسماء البارزة في مجال الهندسة النووية والفيزياء، إذ انضم إلى MIT عام 2016، وتولى العام الماضي رئاسة أحد أكبر مختبرات الجامعة، الذي يضم أكثر من 250 موظفًا موزعين على سبعة مبانٍ.



وذكرت الصحيفة أنه ساد بدايةً اعتقاد بوجود صلة بين مقتله وكونه يهوديًا ومؤيدًا لإسرائيل، إلا أن هذه الفرضية سقطت لاحقًا، بعدما تبيّن أن لوريرو ليس يهوديًا، وأن منشورات مؤيدة لإسرائيل نُسبت إليه لم يكن هو من كتبها، رغم حملها لاسمه.



وفي تصريح لموقع "ynet"، نفى بروفيسور إسرائيلي في MIT هذه المزاعم، مؤكدًا أن الإشاعات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن لوريرو لم يكن معروفًا بانتماء ديني أو بنشاط سياسي مرتبط بإسرائيل.



وأضاف أن الضحية كان عالِمًا لامعًا وشخصًا إيجابيًا ومحبوبًا داخل الوسط الأكاديمي، متخصصًا في أبحاث الطاقة النووية السلمية، ولا سيما مجالات البلازما والعمليات الفيزيائية المشابهة لتلك التي تحدث ، بهدف تطوير مصادر طاقة نظيفة.



وأكد أن زملاء لوريرو يعيشون حالة صدمة، لافتًا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الجريمة لم تكن عرضية، بل تمت بعد ترصّد مسبق، من دون أن تتضح دوافعها حتى الآن. (روسيا اليوم)

