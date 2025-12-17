بالأسماء.. إليكم الدول العربية الأعلى في عدد المواليد لعام 2025

ووفق بيانات الأمم المتحدة، سجلت مصر أعلى عدد مواليد بـ 2.45 مليون مولود، تلتها اليمن بـ 1.40 مليون، والعراق بـ 1.18 مليون، ثم الجزائر بـ 855 ألف مولود. وجاءت المغرب بـ 619 ألفًا، وسوريا 601 ألف، والسعودية 564 ألفًا.وسجلت بقية الدول العربية أعدادًا أقل خلال عام 2025، حيث بلغ عدد المواليد نحو 232 ألفًا، تونس 160 ألفًا، 144 ألفًا، ليبيا 120 ألفًا، 114 ألفًا، 92 ألفًا، وعمان 90 ألفًا، بينما سجلت الكويت 48 ألفًا، وقطر 29 ألفًا، والبحرين حوالي 10 آلاف مولود.ويظهر التقرير أن مصر واليمن والعراق تسجل أرقامًا أعلى بكثير، في حين تعكس أرقام الجزائر حجم سكانها البالغ نحو 45 مليون نسمة. (روسيا اليوم)