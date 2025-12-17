تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بالأسماء.. إليكم الدول العربية الأعلى في عدد المواليد لعام 2025
Lebanon 24
17-12-2025
|
12:28
photos
كشف تقرير
الأمم المتحدة
للتوقعات السكانية العالمية عن فروقات كبيرة في معدلات النمو السكاني بين
الدول العربية
، حيث تصدرت مصر القائمة، تلتها اليمن والعراق، ثم الجزائر في المرتبة الرابعة.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، سجلت مصر أعلى عدد مواليد بـ 2.45 مليون مولود، تلتها اليمن بـ 1.40 مليون، والعراق بـ 1.18 مليون، ثم الجزائر بـ 855 ألف مولود. وجاءت المغرب بـ 619 ألفًا، وسوريا 601 ألف، والسعودية 564 ألفًا.
وسجلت بقية الدول العربية أعدادًا أقل خلال عام 2025، حيث بلغ عدد المواليد
في الأردن
نحو 232 ألفًا، تونس 160 ألفًا،
فلسطين
144 ألفًا، ليبيا 120 ألفًا،
الإمارات
114 ألفًا،
لبنان
92 ألفًا، وعمان 90 ألفًا، بينما سجلت الكويت 48 ألفًا، وقطر 29 ألفًا، والبحرين حوالي 10 آلاف مولود.
ويظهر التقرير أن مصر واليمن والعراق تسجل أرقامًا أعلى بكثير، في حين تعكس أرقام الجزائر حجم سكانها البالغ نحو 45 مليون نسمة. (روسيا اليوم)
