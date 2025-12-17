تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
1
o
بشري
7
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
عقوبات "قيصر" إلى النهاية… بانتظار توقيع ترامب
Lebanon 24
17-12-2025
|
12:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
صوّت
مجلس الشيوخ الأميركي
لصالح النسخة النهائية من مشروع قانون مخصصات
وزارة الدفاع
لعام 2026، والذي يتضمن بندًا يقضي برفع
العقوبات
عن
سوريا
بموجب قانون "
قيصر
"، وأحال المشروع إلى
الرئيس دونالد ترامب
للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.
مجلس الشيوخ الأميركي
الرئيس دونالد ترامب
دونالد ترامب
وزارة الدفاع
مجلس الشيوخ
العقوبات
دونالد
ترامب
