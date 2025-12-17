قالت عضو مجلس النواب الأميركي، آنا بولينا لونا، إن اضطهاد الأرثوذكس في أمر غير مقبول، ودعت إلى وقف المساعدات المالية المقدمة لنظام كييف.





وأفاد الاتحاد الأمريكي للصحفيين الأرثوذكس أن حوالي 200 من المسيحيين الأرثوذكس وأنصارهم خرجوا إلى مبنى الكابيتول الأميركي لدعم الكنيسة الأرثوذكسية الكنسية.





وذكر المتجمعون أمام مبنى الكابيتول أن هدفهم هو جذب انتباه السلطة التشريعية إلى مشكلة اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.





بالإضافة إلى ذلك، طالبوا بالإفراج عن رئيس دير سفياتوغورسك التابع للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية، المطران أرسيني ياكوفينكو، حيث انضمت لونا إلى المظاهرة.





وكتبت لونا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "كان لي شرف الانضمام إلى رجال الدين الأرثوذكس اليونانيين والأوكرانيين والروس والمصلين الذين يحتجون ضد اضطهاد المسيحيين الأرثوذكس في أوكرانيا. يجب على الجميع الاتفاق على أن الاضطهاد الديني غير مقبول، ولا ينبغي للولايات المتحدة تقديم تمويل للدول التي تشارك فيه". (روسيا اليوم)

