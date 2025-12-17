هجوم إلكتروني يهز فرنسا ويطال ملفات سرية لوزارة الداخلية!

أعلنت ، تعرّض لهجوم إلكتروني واسع أدى إلى تعطّل بعض خدماتها لعدة أيام، في واقعة وصفتها السلطات بأنها بالغة الخطورة، وسط تأكيدات باختراق جزئي لملفات مصنّفة سرية.



وبحسب ، أعلنت مجموعة من مسؤوليتها عن الهجوم، مدّعية تمكنها من الوصول إلى بيانات تعود لأكثر من 16 مليون شخص من ملفات الشرطة، من دون تقديم أدلة تثبت صحة هذه المزاعم.



، وصف الفرنسي لوران نونيز الهجوم بأنه "خطير للغاية"، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الأمن السيبراني، أبرزها فرض المصادقة الثنائية الإلزامية على أفراد .



وخلال جلسة مساءلة للحكومة في ، أقرّ نونيز بوقوع "اختراق خبيث" الأسبوع الماضي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التحقيقات الأولية تشير إلى استخراج عشرات السجلات فقط حتى الآن، وليس بالملايين كما تدّعي المجموعة المخترقة.



وأضاف الوزير أن عملية التدقيق لا تزال جارية، محذرًا من التسرع في تقدير حجم الأضرار، ومؤكدًا أن النطاق الحقيقي للهجوم لم يُحسم بعد إلى حين الانتهاء من فحص جميع الأنظمة والبيانات المتضررة. (ارم نيوز)

Advertisement