عربي-دولي
هجوم إلكتروني يهز فرنسا ويطال ملفات سرية لوزارة الداخلية!
Lebanon 24
17-12-2025
|
16:26
أعلنت
الحكومة الفرنسية
، تعرّض
وزارة الداخلية
لهجوم إلكتروني واسع أدى إلى تعطّل بعض خدماتها لعدة أيام، في واقعة وصفتها السلطات بأنها بالغة الخطورة، وسط تأكيدات باختراق جزئي لملفات مصنّفة سرية.
وبحسب
إذاعة فرنسا الدولية
، أعلنت مجموعة من
القراصنة
مسؤوليتها عن الهجوم، مدّعية تمكنها من الوصول إلى بيانات تعود لأكثر من 16 مليون شخص من ملفات الشرطة، من دون تقديم أدلة تثبت صحة هذه المزاعم.
من جهته
، وصف
وزير الداخلية
الفرنسي لوران نونيز الهجوم بأنه "خطير للغاية"، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الأمن السيبراني، أبرزها فرض المصادقة الثنائية الإلزامية على أفراد
الأجهزة الأمنية
.
وخلال جلسة مساءلة للحكومة في
الجمعية الوطنية
، أقرّ نونيز بوقوع "اختراق خبيث" الأسبوع الماضي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التحقيقات الأولية تشير إلى استخراج عشرات السجلات فقط حتى الآن، وليس بالملايين كما تدّعي المجموعة المخترقة.
وأضاف الوزير أن عملية التدقيق لا تزال جارية، محذرًا من التسرع في تقدير حجم الأضرار، ومؤكدًا أن النطاق الحقيقي للهجوم لم يُحسم بعد إلى حين الانتهاء من فحص جميع الأنظمة والبيانات المتضررة. (ارم نيوز)
