تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هجوم إلكتروني يهز فرنسا ويطال ملفات سرية لوزارة الداخلية!

Lebanon 24
17-12-2025 | 16:26
A-
A+
Doc-P-1456690-639016109987514240.webp
Doc-P-1456690-639016109987514240.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الحكومة الفرنسية، تعرّض وزارة الداخلية لهجوم إلكتروني واسع أدى إلى تعطّل بعض خدماتها لعدة أيام، في واقعة وصفتها السلطات بأنها بالغة الخطورة، وسط تأكيدات باختراق جزئي لملفات مصنّفة سرية.

وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، أعلنت مجموعة من القراصنة مسؤوليتها عن الهجوم، مدّعية تمكنها من الوصول إلى بيانات تعود لأكثر من 16 مليون شخص من ملفات الشرطة، من دون تقديم أدلة تثبت صحة هذه المزاعم.

من جهته، وصف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الهجوم بأنه "خطير للغاية"، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الأمن السيبراني، أبرزها فرض المصادقة الثنائية الإلزامية على أفراد الأجهزة الأمنية.

وخلال جلسة مساءلة للحكومة في الجمعية الوطنية، أقرّ نونيز بوقوع "اختراق خبيث" الأسبوع الماضي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التحقيقات الأولية تشير إلى استخراج عشرات السجلات فقط حتى الآن، وليس بالملايين كما تدّعي المجموعة المخترقة.

وأضاف الوزير أن عملية التدقيق لا تزال جارية، محذرًا من التسرع في تقدير حجم الأضرار، ومؤكدًا أن النطاق الحقيقي للهجوم لم يُحسم بعد إلى حين الانتهاء من فحص جميع الأنظمة والبيانات المتضررة. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فايننشال تايمز: البرلمان الألماني تعرض لهجوم إلكتروني خلال زيارة زيلينسكي
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:07:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أوقف عملياتها التجارية.. هجوم إلكتروني يشلّ "موجي" اليابانية
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:07:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم سيبراني إيراني يطال هاتف رئيس وزراء إسرائيل السابق!
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:07:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص قدم لوزارة العمل مجانا دليلا مكتوبا والكترونيا عن "إعلام المواطن بحقوقه في العمل"
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:07:55 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

إذاعة فرنسا الدولية

الحكومة الفرنسية

الأجهزة الأمنية

الجمعية الوطنية

وزارة الداخلية

فرنسا الدولية

وزير الداخلية

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2025-12-17
Lebanon24
16:40 | 2025-12-17
Lebanon24
16:15 | 2025-12-17
Lebanon24
16:00 | 2025-12-17
Lebanon24
15:58 | 2025-12-17
Lebanon24
15:40 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24