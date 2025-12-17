تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
وزير الخارجية السوري يشكر مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء قانون قيصر
Lebanon 24
17-12-2025
|
16:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكر
وزير الخارجية السوري
أسعد الشيباني
، اليوم الأربعاء،
مجلس الشيوخ الأميركي
على تصويته لإلغاء قانون
قيصر
.
وقال: "هذه الخطوة تطور إيجابي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة بين بلدنا والعالم".
Advertisement
تابع
Advertisement
