Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

الشرطة الإسبانية تنفذ أكبر عملية إخلاء لمهاجرين في بادالونا

Lebanon 24
17-12-2025 | 16:42
طردت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، مئات المهاجرين من مبنى مدرسة ثانوية سابق في مدينة بادالونا شمال شرق إسبانيا، في ما وصفته نقابة تمثل المستأجرين المحليين بأنه أكبر عملية إخلاء من نوعها في تاريخ البلاد.

وجاء الإخلاء بأوامر من رئيس بلدية بادالونا، خابيير جارسيا ألبيول، المنتمي لحزب الشعب المحافظ، الذي يختلف موقفه من الهجرة عن الحكومة الإسبانية اليسارية الأكثر تساهلاً.

وأسفرت العملية عن اشتباكات قصيرة بين شرطة مكافحة الشغب والمهاجرين وبعض النشطاء، لكن معظمهم غادروا المكان سلمياً، حامِلين أمتعتهم أو جالسين بها في الشارع بلا مأوى بديل.

وبرر ألبيول خطوة الإخلاء بضرورة مكافحة الجريمة والفوضى، التي غالباً ما ربطها بالهجرة غير الشرعية، داعياً إلى ترحيل المخالفين.

وتتبنى الحكومة المركزية الإسبانية سياسة أكثر تساهلاً تجاه الهجرة، مشددة على فوائدها الاقتصادية، في وقت تشدد فيه دول أوروبية أخرى الرقابة على الحدود، وتستفيد الأحزاب اليمينية سياسياً من وعودها بتشديد ضوابط الهجرة.

وحثت نقابة المستأجرين وجمعيات حقوق
ية السلطات على توفير بدائل سكنية لحوالي 400 شخص تم إجلاؤهم، لكن المهاجرين، مثل السنغالي بوبكر البالغ من العمر 25 عاماً والذي لا يحمل وثائق، قالوا إنهم مضطرون للنوم في العراء.

وأضاف بوبكر: "خطتنا الليلة هي النوم في الشارع لأننا لا نعرف إلى أين نذهب. كما ترون، الجو بارد وتمطر، ولا نعرف ماذا نفعل… سنضطر للنوم هكذا، الأمر صعب للغاية".

مدرسة ثانوية

حزب الشعب

شمال شرق

السنغالي

إسبانيا

إلى أين

أوروبي

