واشنطن تضرب مهربي المخدرات وتشدّد الخناق على فنزويلا

أعلن الجيش الأميركي، تنفيذ ضربة استهدفت مركبًا في شرق المحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص. وأوضحت القيادة الجنوبية الأميركية أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن المركب كان يبحر في مسار معروف لتهريب المخدرات، ويشارك في عمليات تهريب غير مشروعة.



في السياق نفسه، صوّت مجلس النواب الأميركي على قرارين يهدفان إلى تقييد صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات وضد فنزويلا. وجاء التصويت بدفع من عبر آلية سلطات الحرب، في ظل تصاعد تهديدات لفنزويلا وتساؤلات داخل الكونغرس حول إدارة الجيش لحملة عسكرية أدت، بحسب تقارير، إلى تدمير 25 سفينة يُشتبه بحملها مخدرات ومقتل ما لا يقل عن 95 شخصًا.



وبموجب هذه التشريعات، وفي حال إقرارها كقانون، ستُجبر إدارة ترامب على الحصول على تفويض من الكونغرس قبل مواصلة الهجمات ضد العصابات المصنّفة منظمات إرهابية في نصف ، أو قبل شن أي عمل عسكري مباشر ضد فنزويلا.



وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق فرض حصار على جميع ناقلات الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان احتجاز ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، عقب حشد قوات عسكرية أميركية في المنطقة.



كما هدّد ترامب بشنّ هجمات برية وشيكة، من دون تفاصيل إضافية بشأن مواقعها أو توقيتها.

