غزة على مفترق طرق: نتنياهو يبحث المرحلة الثانية من خطة ترامب

سيعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا حاسمًا لبحث المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي بشأن ، وذلك قبيل زيارته المرتقبة إلى ، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.



وبحسب صحيفة هيوم، تروّج الإدارة الأميركية لمقترح إنشاء غزة جديدة في منطقة رفح، يقوم على تسييج منطقة خالية من حركة ، وبناء مجمّعات سكنية يتم نقل السكان إليها تدريجيًا. وفي هذا الإطار، من المقرر أن يعرض الجيش على الحكومة سيناريوهين محتملين: المضي في تطبيق الخطة الأميركية أو استئناف العمليات العسكرية.



وفي موازاة ذلك، كشفت صحيفة معاريف أن نحو 600 من كبار القادة الأمنيين الإسرائيليين السابقين وجّهوا رسالة إلى الرئيس ، دعوه فيها إلى ربط الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة بنزع سلاح حماس وإشراك السلطة في إدارة القطاع.



ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول ضمن المرحلة الأولى من الخطة، لا تزال القوات تسيطر على النصف الشرقي غير المأهول من غزة، بينما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في النصف وسط دمار واسع. وتصرّ إسرائيل على نزع سلاح حماس ومنعها من أي دور مستقبلي في إدارة القطاع، في حين ترفض الحركة التخلي عن سلاحها وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل.



وتتزايد الشكوك لدى الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن إمكانية تنفيذ الخطة بالكامل، وسط مخاوف من عودة القتال أو استمرار حالة الجمود، في وقت يخشى فيه الإسرائيليون من إعادة تسليح حماس، ويخشى من تعثر الانسحاب وإعادة الإعمار وبقاء غزة في حالة خراب طويلة الأمد.

