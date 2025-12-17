تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غزة على مفترق طرق: نتنياهو يبحث المرحلة الثانية من خطة ترامب

Lebanon 24
17-12-2025 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1456741-639016362850289157.jpg
Doc-P-1456741-639016362850289157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا حاسمًا لبحث المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وذلك قبيل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم، تروّج الإدارة الأميركية لمقترح إنشاء غزة جديدة في منطقة رفح، يقوم على تسييج منطقة خالية من حركة حماس، وبناء مجمّعات سكنية يتم نقل السكان إليها تدريجيًا. وفي هذا الإطار، من المقرر أن يعرض الجيش الإسرائيلي على الحكومة سيناريوهين محتملين: المضي في تطبيق الخطة الأميركية أو استئناف العمليات العسكرية.

وفي موازاة ذلك، كشفت صحيفة معاريف أن نحو 600 من كبار القادة الأمنيين الإسرائيليين السابقين وجّهوا رسالة إلى الرئيس ترامب، دعوه فيها إلى ربط الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة بنزع سلاح حماس وإشراك السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول ضمن المرحلة الأولى من الخطة، لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على النصف الشرقي غير المأهول من غزة، بينما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في النصف الغربي وسط دمار واسع. وتصرّ إسرائيل على نزع سلاح حماس ومنعها من أي دور مستقبلي في إدارة القطاع، في حين ترفض الحركة التخلي عن سلاحها وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل.

وتتزايد الشكوك لدى الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن إمكانية تنفيذ الخطة بالكامل، وسط مخاوف من عودة القتال أو استمرار حالة الجمود، في وقت يخشى فيه الإسرائيليون من إعادة تسليح حماس، ويخشى الفلسطينيون من تعثر الانسحاب وإعادة الإعمار وبقاء غزة في حالة خراب طويلة الأمد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتياهو يعلن أنه سيلتقي ترامب هذا الشهر لبحث المرحلة الثانية من الخطة الأميركية بشأن غزة
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: إسرائيل ترفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تستضيف اجتماعاً وزارياً لمناقشة المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة يوم الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البث الإسرائيلية: إدخال المعدات الثقيلة لغزة استعدادا للمرحلة الثانية من خطة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الفلسطينيون

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:31 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:31 | 2025-12-18
Lebanon24
03:30 | 2025-12-18
Lebanon24
02:49 | 2025-12-18
Lebanon24
02:41 | 2025-12-18
Lebanon24
02:24 | 2025-12-18
Lebanon24
01:54 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24