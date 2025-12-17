تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في خطاب مباشر للأميركيين.. ترامب: أوقفت 8 حروب وأعدت السلام للشرق الأوسط

Lebanon 24
17-12-2025 | 23:37
في خطاب مباشر ألقاه ليل الأربعاء ـ الخميس من البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه تمكّن من إيقاف 8 حروب.

وقال ترامب في خطابه الموجّه للأميركيين والذي أبرز فيه إنجازاته في فترته الرئاسية وجدول أعماله للعام القادم: "تمكنت من إيقاف 8 حروب وأعدت السلام للشرق الأوسط".

وأضاف: "أنهينا الحرب في غزة، وقضينا على برنامج إيران النووي، وأعدنا السلام للشرق الأوسط".

وشدد ترامب على أنه "لدينا أقوى جيش في العالم واستعدنا قوة الولايات المتحدة".

وفي الشأن الداخلي، قال ترامب: "أدخلنا تشريعات غير مسبوقة لحماية حدودنا".

وأشار إلى أنه "في الشهر الماضي لم يدخل أي مهاجر غير شرعي إلى أميركا"، مضيفا أن "العاصمة واشنطن أصبحت آمنة أكثر من أي وقت مضى".


كما أكد ترامب على أنه "تم تطهير المدارس الأميركية من المتشددين".

واختتم ترامب كلمته قائلا إن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهرا الماضية نجاحات كبيرة، مضيفا: "لديكم الآن رئيس يجعل هذا البلد يعمل".
 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: سنعمل على تعزيز السلام في الشرق الأوسط
البيت الأبيض: استراتيجية ترامب للأمن تتضمن توسيع اتفاقيات السلام بالشرق الأوسط
ترامب: السلام الذي حققناه في الشرق الأوسط قوي للغاية
ترامب: مجلس السلام سيمتد إلى ما هو أبعد من غزة والشرق الأوسط
