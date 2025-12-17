في خطاب مباشر للأميركيين.. ترامب: أوقفت 8 حروب وأعدت السلام للشرق الأوسط

في خطاب مباشر ألقاه ليل الأربعاء ـ الخميس من ، أعلن الرئيس الأميركي انه تمكّن من إيقاف 8 حروب.وقال في خطابه الموجّه للأميركيين والذي أبرز فيه إنجازاته في فترته الرئاسية وجدول أعماله للعام القادم: "تمكنت من إيقاف 8 حروب وأعدت السلام للشرق الأوسط".وأضاف: "أنهينا الحرب في غزة، وقضينا على برنامج ، وأعدنا السلام للشرق الأوسط".وشدد ترامب على أنه "لدينا أقوى جيش في العالم واستعدنا قوة ".وفي الشأن الداخلي، قال ترامب: "أدخلنا تشريعات غير مسبوقة لحماية حدودنا".وأشار إلى أنه "في الشهر الماضي لم يدخل أي مهاجر غير شرعي إلى أميركا"، مضيفا أن "العاصمة أصبحت آمنة أكثر من أي وقت مضى".كما أكد ترامب على أنه "تم تطهير المدارس الأميركية من المتشددين".واختتم ترامب كلمته قائلا إن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهرا الماضية نجاحات كبيرة، مضيفا: "لديكم الآن رئيس يجعل يعمل".