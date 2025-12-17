تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

محادثات أميركية ـ روسية بشأن أوكرانيا نهاية الأسبوع في ميامي

Lebanon 24
17-12-2025 | 23:51
A-
A+
Doc-P-1456746-639016375476026867.webp
Doc-P-1456746-639016375476026867.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يلتقي مسؤولون أميركيون وروس في ميامي نهاية الأسبوع الجاري لعقد محادثات جديدة حول خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض وكالة فرانس برس أمس الأربعاء.

وتأتي هذه المحادثات بعدما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتقدم المحرز خلال يومين من الاجتماعات في برلين بين كييف ومبعوثي ترامب، محذرا في الوقت نفسه من أن موسكو تستعد لـ"عام جديد من الحرب".

وبحسب موقع بوليتيكو، من المتوقع أن يشارك مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر في الجانب الأميركي، بينما من المقرر أن يكون المبعوث الاقتصادي لبوتين كيريل ديميترييف ضمن الوفد الروسي.

من جهته، لم يقدم المسؤول في البيت الأبيض أي تفاصيل عن الوفدَين الأميركي والروسي.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوليتيكو: الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان محادثات بشأن الحرب مع أوكرانيا في ميامي نهاية الأسبوع الجاري
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:52:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب عن البيت الأبيض: محادثات أميركية روسية بشأن أوكرانيا ستعقد في ميامي خلال أيام
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:52:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: محادثات ميامي تتناول وضع جدول زمني للانتخابات في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:52:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": المحادثات بين وزير الجيش الأميركي وروسيا بشأن أوكرانيا تسير بشكل جيد
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:52:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

فولوديمير زيلينسكي

وكالة فرانس برس

دونالد ترامب

البيت الأبيض

زيلينسكي

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:31 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:31 | 2025-12-18
Lebanon24
03:30 | 2025-12-18
Lebanon24
02:49 | 2025-12-18
Lebanon24
02:41 | 2025-12-18
Lebanon24
02:24 | 2025-12-18
Lebanon24
01:54 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24