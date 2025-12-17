تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
© Lebanon24
عربي-دولي
محادثات أميركية ـ روسية بشأن أوكرانيا نهاية الأسبوع في ميامي
Lebanon 24
17-12-2025
|
23:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلتقي مسؤولون أميركيون وروس في ميامي نهاية الأسبوع الجاري لعقد محادثات جديدة حول خطة
الرئيس دونالد ترامب
لإنهاء الحرب في
أوكرانيا
، وفق ما أفاد مسؤول في
البيت الأبيض
وكالة فرانس برس
أمس الأربعاء.
وتأتي هذه المحادثات بعدما أشاد الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
بالتقدم المحرز خلال يومين من الاجتماعات في برلين بين
كييف
ومبعوثي
ترامب
، محذرا في الوقت نفسه من أن
موسكو
تستعد لـ"عام جديد من الحرب".
وبحسب موقع بوليتيكو، من المتوقع أن يشارك مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر في الجانب الأميركي، بينما من المقرر أن يكون المبعوث الاقتصادي لبوتين كيريل ديميترييف ضمن الوفد الروسي.
من جهته
، لم يقدم المسؤول في البيت الأبيض أي تفاصيل عن الوفدَين الأميركي والروسي.
