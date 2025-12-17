محادثات أميركية ـ روسية بشأن أوكرانيا نهاية الأسبوع في ميامي

يلتقي مسؤولون أميركيون وروس في ميامي نهاية الأسبوع الجاري لعقد محادثات جديدة حول خطة لإنهاء الحرب في ، وفق ما أفاد مسؤول في أمس الأربعاء.وتأتي هذه المحادثات بعدما أشاد الرئيس الأوكراني بالتقدم المحرز خلال يومين من الاجتماعات في برلين بين ومبعوثي ، محذرا في الوقت نفسه من أن تستعد لـ"عام جديد من الحرب".وبحسب موقع بوليتيكو، من المتوقع أن يشارك مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر في الجانب الأميركي، بينما من المقرر أن يكون المبعوث الاقتصادي لبوتين كيريل ديميترييف ضمن الوفد الروسي.، لم يقدم المسؤول في البيت الأبيض أي تفاصيل عن الوفدَين الأميركي والروسي.